Ležela na zemi a nad ní se skláněl hlouček lidí. Do bezvědomí upadla dívka na autobusové zastávce u nádraží v Hradci Králové. Záchranná služba ji odvezla do nemocnice.

Hradecké strážníky na Riegrově náměstí v úterý oslovil muž a upozornil je na mladou ženu, která upadla do bezvědomí. Dívka ležela na zemi na autobusové zastávce u nádraží.

„Strážníci se okamžitě přesunuli na místo. Vedle dívky ležící na zemi se již skláněl hlouček lidí a jedna z přítomných žen komunikovala se záchrannou službou. Hlídka dívce, ležící na zemi v křečích, poskytla první pomoc. Uložila ji do zotavovací (stabilizované) polohy a dávala pozor, aby si nezpůsobila zranění,“ sdělila mluvčí hradecké městské policie Eva Kněžourová.

Dívka po chvíli nabyla vědomí a otevřela oči. Stačila však pouze odpovědět, že se s ničím neléčí, a opět dostala křeče a upadla do bezvědomí. „Hlídka kontrolovala její zdravotní stav až do příjezdu zdravotnické záchranné služby. Lékař po prvotním vyšetření rozhodl o jejím převozu do nemocnice,“ doplnila Kněžourová.

