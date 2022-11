Je šest týdnů po volbách, jak to jednání hodnotíte?

Je to pětikoalice, tak je problém na všem se dohodnout. Ale to, že se během průběžných jednání zveřejňuje, že je na něčem neshoda, to není úplně standardní. Moment, kdy se k něčemu takovému strany uchylují, by měla být až poslední možnost.

Nespokojenost s rozdělením gescí náměstků dala v jednu chvíli najevo ODS. Obecně, co tím mohou ti „nespokojení“ sledovat?

Může to být strategie. Koaliční partner, se kterým nejsou ve shodě, se chytne za nos a znovu bude o nějakém požadavku ochotný jednat. Ale připomínám, je to nejzazší varianta. Správně by se mělo vše nejdřív domluvit za zavřenými dveřmi a nějaké prohlášení vydat až ve chvíli, kdy je stoprocentní shoda. Působí to zvláštně.

Hradecká koalice je o krůček blíž k dohodě

Na ustavujícím zastupitelstvu se jen rozhodlo, že primátor bude mít pět uvolněných náměstků a rada města 11 členů. Nové vedení se má ale volit až 15. listopadu. Dá se z toho něco vyvodit?

Nevnímám to jako problém, ale je to přece jenom krajské město. Čekal bych, že v kontextu rozporů, které mělo dosavadní vedení města, bude chtít vznikající pětikoalice vyslat signál, že žádné spory už nebudou a že nové vedení města potáhne za jeden provaz. To se nestalo.

Kde vidíte slabé články koalice?

Nedokážeme rozklíčovat, zda tam jsou animozity z předchozího období. Můžeme zmínit odtržení Jana Holáska od HDK. Následně si založil vlastní hnutí Rozvíjíme Hradec a teď spolu oba subjekty jednají v rámci pětikoalice. Další nevyzpytatelná věc je ODS. Ta měla dosud primátora a otázka je, zda je skutečně ochotná o tento post přijít. Proto si ODS mohla znovu vynutit jednání o rozdělení gescí.

Právě ODS ve chvíli, kdy se zdálo, že je vše domluvené, zveřejnila zprávu, že není spokojená s rozdělením gescí a současně zmínila možnou spolupráci s hnutím ANO.

Možná to vypustili záměrně, aby ukázali, že pětikoalice pro ně není jediná možnost, jak zůstat ve vedení města. Hra ODS je zajímavá a uvidíme, jak se bude její role v pětikoalici dál vyvíjet.

Hradecké ODS se nelíbí rozdělení gescí náměstků, nevylučuje koalici s ANO

Dá se z toho komplikovaného průběhu jednání odhadnout, jak bude případně pětikoalice fungovat ve vedení města?

Může dojít k tomu, že pokud v budoucnu něco nebude fungovat, pak může některý z partnerů tvrdit, že od začátku vše nebylo bez problémů a koalici opustit. Neříkám ale, že to nutně musí být právě ODS. Třeba se ukáže, že za problémy byl někdo jiný. Určitě lze obecně říct, že koalice s tolika subjekty bude křehká. Trochu to na mě působí, že si některý z těch koaličních partnerů připravuje půdu pro to, aby mohl z pětikoalice vystoupit.

Nemůže to ale všechno být opravdu věcný spor o co nejlepší budoucí fungování města?

Je opravdu otázka, zda tam jsou už nyní animozity z dřívějška, nebo jestli jde opravdu o rozdělení gescí. Právě investice, na kterých spor začal, je gesce, kde se protočí velké peníze. Je to politicky mnohem přitažlivější než školství nebo životní prostředí.

Vítězné ANO poukazuje od voleb na to, že ta koalice je příliš nesourodá, má moc členů a že nemůže moc dobře fungovat. Má ANO ještě šanci situaci zvrátit?

Objevily se spekulace, že by s ANO mohla jít do koalice ODS a že by většinu zajistil jeden ze zastupitelů zvolený za SPD, který je člen Trikolory. To by pro ODS mohlo být přijatelné. Mohl by se ale "utrhnout" i jiný koaliční partner.

Kromě ODS ale všichni, kdo teď o pětikoalici jednají, vyloučili spolupráci s ANO. Jak by si to obhájili?

Asi by to bylo politicky obhajitelné, byť samozřejmě nyní říkají, že nechtějí vládnout s populisty nebo extrémisty. Když se podíváme do řady krajských a okresních měst, kde ANO ve volbách bodovalo, tak tam je standardně součástí koalice. Hradec je v tom výjimka, takže si myslím, že by to bylo politicky obhajitelné.