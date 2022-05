Laboratoře přírodovědecké fakulty jsou plné středoškoláků v bílých pláštích. Každý tříčlenný tým má u svého pracoviště národní vlajku. „Máme tady 42 týmů ze zemí Evropské unie. Každý stát tady má dva a za Českou republiku jsou tady celkem čtyři týmy,“ vysvětluje děkan Přírodovědecké fakulty a národní koordinátor olympiády Jan Kříž. Za jeho zády je boj o medaile v plném proudu. V laboratoři cinká laboratorní sklo, míchá se, měří a počítá. Mezi mikroskopy a dalšími přístroji leží papíry plné poznámek. Blíží se konec vyměřeného času a shon se stupňuje: „Studenti dělají přírodovědné experimenty, které kombinují znalosti z biologie, chemie a fyziky. Evropská olympiáda experimentální vědy klade důraz na experiment a spolupráci. Soutěž je unikátní kombinací tří předmětů a tím, že je určená pro tak mladé studenty, kterým do konce minulého roku nebylo 17 let.“ Nejmladšímu soutěžícímu je tak 14, nejstarším pak 17 let.

Muž v Hradci Králové obtěžoval ženy a onanoval na veřejnosti

Zadání úlohy zabírá několik stránek a studenti mají na její splnění čtyři a půl hodiny. „Dnešní úloha se týkala kyseliny hyaluronové, protože Česko je významných producentem této látky. Například v roce 2011, kdy jsme olympiádu hostili poprvé, se úlohy týkaly piva a kontaktních čoček,“ vysvětluje národní rovinu zadání Jan Kříž.

Po dopoledním snažení končí soutěž i pro jeden z českých týmů. Tvoří ho studenti tří gymnázií, kteří se znají z minulých klání v chemii: Andrea Slívová z Plzně, Václav Verner a Matouš Kejval oba z Prahy.

„Bylo to ve velkém časovém presu. Biologii a fyziku jsme dodělali celou a chemie jsme stihli většinu. Celkově za tým máme dobrý pocit. Bylo to ale těžší, než jsem očekával,“ říká Matouš Kejval. V týmu měl na starosti biologii. Mladík má už teď jasno, co by chtěl jednou dělat: „Chtěl bych studovat molekulární biologii a biochemii na Univerzitě Karlově nebo ten samý obor v Dánsku. Jednou bych se chtěl živit duální prací, že bych pracoval v nějaké vědecké skupině a zároveň učil.“

Hoteliéři vyhlížejí po dvou letech půstu dobrou sezonu. Lidé zůstávají opatrní

Děkan přírodovědecké fakulty Jan Kříž vysvětluje, že řada z dnešních trochu vyjukaných soutěžích se může stát špičkami v přírodních vědách: „Spousta z nich půjde studovat do zahraničí na prestižní univerzity. Velmi často se z nich stávají úspěšní vědci.“

Soutěž existuje od roku 2003. Češi se zapojili před 15 lety a v historii experimentální olympiády patří k nejúspěšnějším národům. „Třikrát jsme získali absolutní vítězství. Myslím si, že patříme k těm nejúspěšnějším vůbec. Velmi dobří jsou také Němci, Maďaři, nebo Estonci,“ dodává děkan Přírodovědné fakulty Univerzity Hradec Králové Jan Kříž. O výsledcích bude jasno v pátek. Diplom a medaili dostanou všichni, ale tu zlatou jen ti nejlepší.