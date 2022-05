První Dny pro rodinu se uskuteční už v pátek 13. května v Trutnově, kde nabídnou od 10 do 18 hodin bohatý kulturní program v tamním středisku volnočasových aktivit na Nivách.

Na hradecký Den pro rodinu mohou návštěvníci přijet vláčkem

V Hradci Králové se Den pro rodinu koná tuto neděli 15. května od 10 do 17 hodin v Žižkových sadech, kde budou děti bavit muzikanti či loutkové divadlo. Díky této akci budou mít rodiny levné či volné vstupné třeba do Muzea východních Čech, Galerie moderního umění nebo do novobydžovského muzea hraček. Návštěvníci se na hradecké rodinné události mohou zúčastnit také razítkovací soutěže a po splnění deseti úkolů získat odměnu.

V rámci hradeckých Dnů pro rodinu bude připravený i turistický vláček, který pojede na trase: Muzeum východních Čech, Magistrát města, Labyrint Divadla Drak, Velké náměstí a Smetanovo nábřeží. Cestující mohou přistoupit kdekoliv a muzeum, divadlo Drak či Bílou věž na Velkém náměstí také navštívit. Ceny jízdného a jednotlivé časy odjezdů zájemci najdou na webu www.dnyprorodinu.cz.

Další Dny pro rodinu se uskuteční v neděli 22. května v Rychnově nad Kněžnou, sobotu 11. června v Náchodě a neděli 12. června v Jičíně.