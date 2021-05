Další politická bitva čeká hradecké zastupitele na pondělním zasedání. Na tři měsíce neobsazený post náměstka primátora pro oblasti školství, sociálních věcí a zdravotnictví si brousí zuby hned tři kandidáti.

Bývalý náměstek primátora Martin Hanousek. | Foto: Deník/Michal Fanta

Minulý týden oznámil primátor Alexandr Hrabálek (ODS), že prvním bodem nadcházejícího zastupitelstva bude volba nového náměstka. ODS brzy na to oznámila, že sama na post náměstka navrhne předsedu svého zastupitelského klubu Martina Soukupa. Ten už ve funkci náměstka strávil v minulosti 12 let. Své šance na zvolení odhaduje na 50 procent. ODS zároveň nabídla post náměstka i opozičním stranám. „Ať se sejde do volby několik kandidátů, některý z nich pak podporu může dostat a začít pracovat. Vedení města nemůže dále fungovat v neúplném složení. Tento stav nikomu neprospívá,“ řekl Deníku Soukup.