„Se zahájením provozu odlehčovací služby v nové budově v Honkově ulici počítáme na jaře příštího roku, do té doby potřebujeme mít zajištěné její kompletní vybavení. Všechna zařízení je třeba vhodně umístit, a některá také odborně instalovat, což bude možné až po kolaudaci nové budovy,“ říká primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Odlehčovací služba v Honkově ulici v Hradci Králové má v příštím roce zahájit provoz, do té doby musí město zajistit plné vybavení budovy. Budova už má zajištěný například zvedací systém pro ležící klienty, elektrická pečovatelská lůžka, matrace i kancelářský nábytek. Během následujících týdnů se město chystá vypsat výběrová řízení také na dodávku zahradního nábytku, IT technologie a speciální vanu. Na veškeré vybavení radnice vyhradila 13 milionů korun.

Hradečtí radní v úterý schválili dodávku kancelářského nábytku do nové budovy odlehčovací služby v Honkově ulici. Spolu s tím bylo na další nábytek schváleno vypsání výběrového řízení.

