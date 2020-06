Do čtvrtého tendru na lávku se přihlásily tři firmy

Roky odkládaná stavba lávky přes Labe v lokalitě Aldis dostává další šanci. Do v pořadí již čtvrtého výběrového řízení se přihlásili tři zájemci. Výsledek tendru by mělo ještě na konci června projednat zastupitelstvo. Případný vybraný zhotovitel bude moci se stavebními pracemi na nové lávce začít ale až na podzim příštího roku, jelikož do té doby budou v místě stavby pokračovat práce na dokončení budovy ČSOB.

Nová lávka by mohla obyvatelům a návštěvníkům města sloužit na přelomu let 2019 a 2020. Nenašel se však zatím nikdo, kdo by ji postavil. Foto: MMHK | Foto: Deník / Petr Vaňous