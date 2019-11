Do Futura se vrací festival čokolády, začíná v pátek

/FOTO/ Druhý ročník Čokoládového festivalu si opět našel cestu do hradeckého obchodního centra Futurum. Od pátku do neděle provede návštěvníky nejen po cukrářských a pekařských tradicích evropských zemí, ale zamíří také do Afriky či Jižní Ameriky.

Vyhledávaný Čokoládový festival se po roce vrací do královéhradeckého OC Futurum. | Foto: archiv organizátorů