Spolu s druhým hnutím ANO jste v krajském zastupitelstvu získali shodně 12 mandátů. Lídr ANO Jaromír Dědeček vám také nabídl možnou koalici spolu s ČSSD, respektive Spolu pro kraj, kdy byste v 45 členném zastupitelstvu měli pohodlnou nadpoloviční většinu - 28 křesel. Uvažujete o této nabídce?

Jakákoliv varianta je možná. Ale teprve v sobotu a neděli jsme měli první oťukávací jednání.

V kuloárech se také mluví o variantě čtyřkoalice. Tedy vás, Pirátů, TOP09, respektive Spojenců pro KHK a KDU-ČSL, které šlo do voleb s koalicí VPM a Nestraníky. Krátce po výsledcích voleb jste řekl, že právě KDU-ČSL je vám názorově nejblíže. Tak co taková koalice?

Jak jsem již řekl, tak jakákoliv varianta, která se nyní položí na stůl, je možná. Ale teprve teď se rozebíhají první jednání o tom, kam by měl kraj, a to i s ohledem na volební výsledky, směřovat. Nicméně jsme se zatím ještě nebavili o konkrétním uspořádání. Jednání budou probíhat i v následujících dnech. Pokud se však budeme bavit o početních variantách, tak ano, obě nastíněné koalice jsou možné. Ale domnívám se, že si nejdřív musíme s jednotlivými stranami sednout k jednomu stolu a pobavit se o tom, co nás čeká. A nechci se bavit jen o prioritách, ale chci pojmenovat i problémy, které budeme muset řešit a dohodnout se, jakým způsobem je chceme řešit. Teprve poté si mohu říci, a to i početně, jestli to vychází, či nevychází. Než však najdeme řešení, tak nás čekají rozsáhlé debaty.

A máte nějaký konečný termín, kdy byste chtěl mít jasno?

Chtěl bych, abychom ta věcná jednání rozběhli co nejdříve. Na jednu stranu není potřeba nikterak otálet, ale na druhou stranu bych nechtěl nikterak spěchat stylem, že se teď chytneme za ramena a řekli si, že půjdeme do toho s tím, s kým nám to vyjde početně. Máme do toho jít až v době, kdy to bude mít věcný základ. A myslím si, že jasněji by v tomto ohledu mělo být v průběhu týdne.