"Před, tuším, že pěti lety, bylo takové počasí, že jsme vodu zahřívali foukáním na teploměr, aby byla alespoň přijatelně teplá. I to však nezabránilo tomu, že se osazenstvo obou pohlaví slilo v jedno a ještě dlouho po vystoupení z vody jsme všichni chodili na dámské toalety,“ dodal Mirek Tupec s pohledem na teploměr, který letos zahřívati nepotřeboval a teplota vzduchu se pohybovala lehce nad 2 a vody nad 3 stupních Celsia.

Redaktor Deníku Petr Vaňous při otužovací chvilceZdroj: Deník

„Vodu jako kafíčko“ jak ji po prosekání díry v ledu ohodnotili otužilci z Chlumce nad Cidlinou, si vyzkoušel i redaktor Deníku. Ten se po zhruba pětiminutovém přemlouvání, kdy se i z davu ozvalo povzbuzující: „Nebuď srab a vlez tam, vždyť to tak studené nebude,“ které pronesla žena, jež z blízka i dálky vypadala v tom nemrazivém počasí jako dobře zazimovaná pumpa, nakonec na celých přibližně deset vteřin skutečně své tělo do „kafíčkové“ vody ponořil. A poté se i on odebral na dívčí toalety, kde zjistil, že i modrá kůže mu sluší.

Otužilcům však voda okamžitě přirostla k srdci a i jiným zevním orgánům a několik minut v ní skotačili. Bohužel do ni nevkročil sám zakladatel radovánek. „Již mám svůj věk a nerad bych veselí kazil nějakou trapnou chvilkou. Například příjezdem sanitky,“ lakonicky vysvětlil svůj letošní odpor k vodě Mirke Tupec. Jakmile byli všichni ve vodě, jen s pochvalou kvitoval letošní mírné počasí na pláži: „Povětrnostní podmínky byly velice příznivé. Posuďte sami: okluzní fronta: 356-42, 359-44, 360-30, teplá fronta: 350-38, 345-34, 341-33, výška, tlak, teplota, rosný bod: 570-954-7, 6-3, 6 2.760-725-9, 9-14. Lepší počasí jsme si nemohli přát.“