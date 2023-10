Část hradeckých hospod v neděli preventivně zavře. Odpoledne totiž přivítají Votroci doma Spartu a skalní jádro jejich fanoušků je známé svými excesy.

„Jsme v první linii a nemáme potřebu očekávat nějaký incident, takže zavřeme,“ říká otevřeně provozovatel Restaurace a bowlingu Flošna na stejnojmenném hradeckém koupališti Jiří Krsek. To sdílí s novou fotbalovou arénou parkoviště a od bran stadionu je vzdálené zhruba 150 metrů. „O tom, že v neděli omezíme provozní dobu, jsme se rozhodli už dříve,“ dodává restauratér.

Na rizikové utkání upozornila část podniků přímo policie. „Majitelé restaurací byli informováni o rizikových utkáních a dle svého uvážení se zařídili. Jsme připravení, abychom ve městě zajistili veřejný pořádek,“ varuje případné výtržníky mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Na trase od nádraží je pouhých 500 metrů před fotbalovým stadionem restaurace Inflagranti. Také tady v neděli raději zavřeli. „Tuto neděli 8. 10. 2023 zavřeno!!!“ stojí na vývěsce restaurace a sdělení pokračuje: „Důvodem je fotbalový zápas se Spartou. Od Policie ČR jsme dostali upozornění o velmi rizikovém zápase a doporučení ponechat restauraci uzavřenou. Policie ČR očekává mnoho střetů se sparťanskými fanoušky. Děkujeme za pochopení, tým Inflagranti.“ Autor článku do restaurace volal, ale podnik nechtěl rozhodnutí komentovat.

Ne všichni ale vidí situaci dramaticky. Na potenciální trase pochodu sparťanských hooligans je i Hospoda U Kohouta. Tady od policie žádné varování nedostali. „Nepovažuji to za žádné nebezpečí, dozvěděli jsme se o tom od vás. Bavili jsme se o tom teď s kolegou, který se přikláněl k zavření, ale mně to připadá jako nesmysl. Nikdy jsme se za dobu, co to tady provozujeme, nesetkali se žádným takovým problémem, tak nevím důvod, proč bychom malovali čerta na zeď,“ říká spolumajitel podniku sousedícího s malým městským okruhem Lukáš Matys. Současně ale dodává, že raději na podnik v neděli dohlédnou: „Nějakým způsobem se tam s kolegou dojdeme podívat, ale u nás jsou ty neděle takové, řeknu, nejslabší dny v týdnu,“ dodává Lukáš Matys.

Perný den ale zažije hradecká policie. Kromě fotbalu, který začíná ve tři odpoledne, začíná po sedmé večer také východočeské hokejové derby. Do Hradce přijedou Pardubice a skalní fanoušci obou klubů se příliš nemilují. „Naším cílem bude dohlédnout na bezpečnost v celé krajské metropoli se zaměřením na dodržení veřejného pořádku v souvislosti s konáním obou sportovních událostí,“ uvedl krajský ředitel policie Petr Sehnoutka.

Připravené budou desítky mužů zákona nejen z pořádkové, ale také z kriminální, cizinecké či dopravní služby. V ulicích bude také antikonfliktní tým. „V případě narušení veřejného pořádku a páchání protiprávního jednání jsme připraveni okamžitě zasáhnout,“ dodává Petr Sehnoutka, který také bude policejní manévry vyvolané dvojicí rizikových utkání řídit. Policie dodává, že je v kontaktu s pořadateli obou utkání. „Po celý den budeme monitorovat nejen příjezd fanoušků a jejich příchod na oba stadiony, ale také jejich následný odjezd,“ dodává Petr Sehnoutka.

Policisté také upozorňují řidiče na možné dopravní komplikace kolem stadionů a na přístupových cestách k nim. Současně připomínají fanouškům hradeckou vyhlášku, která zakazuje používání zábavní pyrotechniky. Její použití lze postihnout i podle zákona.