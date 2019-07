Jedna z největších zakázek, kterou v tomto volebním období vypsala hradecká radnice, se blíží do další fáze. Do konce června mohly jednotlivé firmy podávat nabídky ve veřejné zakázce na vybudování inteligentního dopravního systému v Hradci Králové.

„Začátkem prázdnin se otevřely nabídky a nyní se ve výběrovém řízení hodnotí kvalifikace a podobně,“ potvrdila Deníku mluvčí magistrátu Kateřina Šmídová.

Zdržení se nečeká

Pokud půjde vše podle plánu, měla by podle mluvčí magistrátu výsledek výběrového řízení projednávat v srpnu nejprve rada a poté i zastupitelstvo.

Náměstkyně primátora a členka hodnotící komise Věra Pourová (ANO) žádné zdržení neočekává: „Obdrželi jsme dvě nabídky. Teď jako komise doporučíme vítěznou firmu a 13. srpna ji bude následně schvalovat rada města.“

O vítězi výběrového řízení rozhodne nabídnutá cena. V lednu město odhadovalo hodnotu zakázky na zhruba 419 milionů korun. „Zakázka je brána včetně provozních výdajů dalších šest let poté, co bude systém v provozu,“ upřesnila náměstkyně pro oblast ekonomiky a dotací Monika Štayrová (ANO).

Více než polovinu nákladů by měly podle Štayrové pokrýt dotace v rámci ITI hradecko-pardubické aglomerace.

Systém měl v lednu jasnou podporu

O vypsání zakázky hlasovali hradečtí zastupitelé na svém prvním letošním zasedání už v lednu. A schválili ho jasnou většinou 26 hlasů. Pro byla většina zástupců z koaličních stran ANO, ODS a Změny pro Hradec a Zelených i opoziční zastupitelé z HDK a Koalice pro Hradec.

Půjde o běžné semafory, které ale budou propojené přes senzory, kamery a čidla s centrálním dispečinkem. Podobné semafory již fungují v Praze, Brně či Ostravě.

Proti tehdy hlasovalo jenom šest zastupitelů - všech pět zástupců Pirátů a Lubomír Štěpán z KSČM.

Náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS) po přijetí usnesení doufal, že vítězná firma bude známá v první polovině roku. „Do prázdnin bychom mohli znát vítěznou firmu, která systém dodá a nainstaluje. Samotná realizace se pak předpokládá v letech 2020 až 2022, v provozu by měl být systém od roku 2023,“ řekl Bláha v lednu letošního roku. Najít firmu do prázdnin se sice nakonec nepodařilo, ale zdržení by mělo být minimální.

Moderní technologie zlepší průjezdnost

Součástí inteligentního dopravního systému budou nové semafory, datové sítě, senzory či moderní technologie pro řízení dopravy v reálném čase. Navíc umožní preferovat linky městské hromadné dopravy nebo bezpečný průjezd složek integrovaného záchranného systému.

Systém bude složený ze šesti základních modulů, z nichž čtyři tvoří páteřní prvky systému, dva jsou jakousi nadstavbou a nemusí být v provozu.

„Řidiči jednotlivé prvky systému zaznamenají minimálně. V podstatě jde o běžné semafory, které ale budou propojené přes celou řadu senzorů, kamer a čidel s centrálním dispečinkem. Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dopravy ve městě,“ uvedl k systému loni v létě Bláhův předchůdce Jindřich Vedlich.