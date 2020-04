Od 7.4. platí sice nové mimořádné opatření o omezení volného pohybu, v kterém je uvedena výjimka pro sportování, ale kumulace lidí je v těchto místech opravdu vysoká.

Nicméně zmírnění pravidel se chytli i nesportovci, kteří si myslí, že se mohou vydat na výlet i bez roušky, ale není to pravda. Policie se na lesy v těchto dnech zaměřuje více a navíc mohou od tohoto týdne pokutovat občany přímo na místě, a to do částky až 10 tisíc korun.

Asfaltová cesta má na šířku cca 2,5 m, a když se lidé míjejí, nesplňují v žádném případě minimální dvoumetrovou vzdálenost. Proto by zde měl zafungovat hlavně zdravý selský rozum a měli by mít stále zakrytá ústa i nos. Je třeba být ohleduplný, chránit sebe i ostatní před stále hrozící nákazou.