Kvůli pandemii koronaviru se stejně jako v loňském roce uskutečnil zápis žáků do hradeckých základních škol elektronicky.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

Během dubna se k zápisu do škol zaregistrovalo celkem 1136 dětí, z nichž 168 požádalo o roční odklad. Do lavic by tak první den v září mohlo usednout podobně jako v loňském roce více než devět stovek prvňáčků.