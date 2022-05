Do hradeckých škol letos nastoupí zhruba 900 prvňáčků

Devět stovek prvňáků nastoupí v září do prvních tříd městských škol v Hradci Králové. Celkem rodiče přihlásili 1066 dětí, u 171 dětí ale požádali o odklad. Do lavic by 1. září mohlo usednout o něco méně prvňáčků než v předchozích letech.

Zápis předškoláků v Hradci Králové | Foto: Deník/Jiří Fremuth