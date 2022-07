/FOTO/ Do boje s požárem vyrážejí už i hasiči z Královéhradeckého kraje. Přidali se ke svým kolegům z Pardubického kraje.

Hasiči z Pardubic i Hradce Králové vysílají odřady do Hřenska na pomoc s hašením velkých lesních požárů. | Foto: HZS Pardubického kraje

"Vysíláme odřad do Hřenska na pomoc s hašením velkých lesních požárů. Z Centrální požární stanice Hradec Králové jede i velkokapacitní čerpadlo SOMATI, které umožňuje i dálkovou dopravu vody, a to až na dva kilometry," uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová s tím, že do boje s ohněm se vydává 13 profesionálních hasičů z územních odborů z celého Královéhradeckého kraje.