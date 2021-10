Královéhradecký kraj bude v nové sněmovně opět zastupovat 11 poslanců. Z těch současných chce obhájit funkci hned deset. Jedinou výjimkou je lékařka Eva Matyášová (ANO), která se rozhodla v letošních volbách nekandidovat. Kromě současných poslanců nechybí mezi kandidáty ani další političtí matadoři. Kandidátku hnutí ANO vede ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, uskupení Aliance pro budoucnost zase nedávný prezidentský kandidát Petr Hannig. Do sněmovny se chce dostat také bývalý hejtman, desítky starostů a nespočet městských či krajských zastupitelů.

Osvěžit prostředí ve sněmovně chtějí ale i lidé z úplně jiných profesí. Nejčastěji kandidují v kraji podnikatelé, učitelé nebo důchodci. Najdou se ale i mnohem netradičnější profese.

Za Stranu zelených tak kandidují krkonošský patriot, chalupář nebo ciderový hybatel, za uskupení Triklora Svobodní Soukromníci zase motocyklový závodník nebo lyžařský instruktor. Své teoretické znalosti chce ve sněmovně uplatnit i politolog Michal Vávra (STAN) a srovnat do latě by mohl poslance například i režisér a scénárista filmu Bastardi Tomáš Magnusek, kterého najdete na kandidátce sociální demokracie.

NEJSTARŠÍ JE PŘÍSAHA, NEJMLADŠÍ PIRÁTI A STAN

Většina stran kandidujících v hradeckém kraji využila možnosti maximálního počtu 20 kandidátů. Najdou se ale i výjimky. Třeba anarchokapitalistická strana Urza.czy, která přímo ve svém dlouhém názvu vysvětluje, že o hlasy voličů nestojí, poslala do voleb jen jediného kandidáta. Zaplnit kompletní kandidátku se nepodařilo například ani hnutí Prameny. To má přitom na své kandidátce nejmladšího i nejstaršího kandidáta do voleb v celém kraji, mezi kterými je rozdíl neuvěřitelných 60 let. Ve věku 81 let se chce do sněmovny dostat ekonomická poradkyně Jana Nováková. Z hnutí Prameny je také jeden ze dvou jednadvacetiletých kandidátů v kraji – nakladatel Prokop Zapletal. Druhého jednadvacetiletého kandidáta překvapivě naleznete na kandidátce KSČM. Z devátého místa se tam do sněmovny pokusí protlačit prodavač Filip Toráč. Celkově patří komunistická kandidátka tradičně k těm nejstarším. Ze stran, které mají podle předvolebních průzkumů šanci dostat se do sněmovny, ale komunisté letos překvapivě nejstarší nejsou. Ještě o dva roky vyšší průměrný věk kandidátů má hnutí Přísaha. Jeho kandidátům v hradeckém kraji je v průměru téměř 58 let. Naopak s v průměru nejmladší kandidátkou jde v regionu do voleb koalice Piráti a Starostové. Jejich kandidátům je v průměru přesně 43 let. Jen o necelý rok starší je pak průměrný kandidát druhé opoziční koalice Spolu.

Alternativní způsoby voleb

Ačkoliv oficiálně začnou volby až úderem páteční 14. hodiny, ve výjimečných případech mohou lidé volit už o něco dřív. Ve středu 6. října mohou v pěti okresních městech přijet automobilem volit lidé, kterým krajská hygienická stanice nebo praktický lékař nařídili karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19. Ve čtvrtek a v pátek pak volební komisaři navštíví hygienou uzavřená pobytová zařízení jako je LDN nebo domovy důchodců.

Občané, kteří budou chtít volit mimo svůj volební okrsek, mají až do středečního odpoledne možnost požádat na svém obecním úřadě o vydání voličského průkazu. Na úřad ale musí dojít osobně.

Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční v 8. a 9. října. V pátek můžete jít volit od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin. V hradeckém kraji zvolí lidé 11 poslanců.