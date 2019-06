Do soutěže na stavbu lávky se přihlásila jediná firma

Nízký zájem firem o zakázku - výstavbu lávky přes Labe nedaleko hradeckého kongresového centra Aldis překvapil vedení radnice. „Přišla jediná nabídka,“ potvrdil náměstek primátora Jiří Bláha (ODS). Sám přiznává, že je tímto počtem zklamán.

Nová lávka by mohla obyvatelům a návštěvníkům města sloužit na přelomu let 2019 a 2020. Nenašel se však zatím nikdo, kdo by ji postavil. | Foto: archiv MmHK

Podmínky soutěže změkčilo město poté, co se do prvního tendru nepřihlásil nikdo. To se ale nestalo a podmínky tak bude možná změkčovat znovu. „Já si myslím, že nám nezbude nic jiného, než vyhlásit další kolo soutěže. Ale rozhodnutí je na výběrové komisi," uvedl Bláha s tím, že výběrová komise zasedne právě v pátek.

