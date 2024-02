/VIDEO, FOTO/ U Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové je k vidění putovní výstava s názvem Doba genová. Panely v designu šroubovice lidské DNA ukazují na vliv genů a jejich mutací na vznik vzácných onemocnění. Záštitu nad výstavou převzala první dáma České republiky Eva Pavlová.

Panely připomínající šroubovici lidské DNA vysvětlí, proč se genetika týká každého z nás. | Video: Deník/Michaela Horynová

Do Hradce Králové dorazila putovní výstava Doba genová. U Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové je výstava k vidění až do konce března, poté se přesune do Liberce.

Panely v designu šroubovice lidské DNA vás seznámí s pojmy z oblasti genetiky a přiblíží příběhy pacientů se vzácnými genetickými onemocněními. Záštitu nad výstavou převzala první dáma České republiky Eva Pavlová. Hlavním pořadatelem výstavy je Asociace genové terapie.

„Účelem našeho projektu je zvýšit povědomí a osvětu o problematice podílu/vlivu genů a jejich mutací na vzniku lidských onemocnění, zejména vzácných, popularizovat tuto problematiku, a poukázat i na inkluzi a integraci lidí se vzácným onemocněním do společnosti,“ uvádí organizátoři na webu k výstavě.

V pondělí 26. února od 17 hodin se v knihovně koná debata na téma „Může se vzácné onemocnění týkat mě nebo mých blízkých? A proč je tak málo vzácných onemocnění léčitelných?“ Přední čeští vědci a lékaři budou diskutovat o současných a budoucích možnostech léčby a prevence. Debata je určená pro širokou veřejnost a vstup je zdarma, stačí se předem registrovat.

Zdroj: Barbora Urbanová