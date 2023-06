Jahody jsou velké a krásně zralé a košíky a kyblíky se rychle plní.

„Přivedla nás chuť na jahody, protože doma se nám je nedaří vypěstovat. Cena pro nás zásadní roli nehraje, převažuje to, že máme doma děti a jahody máme prostě rády,“ usmívá se paní Dáša z Hradce Králové.

Důležité pro ní také je to, že je bude jíst český a lokální produkt. Za kilo jahod tady zaplatí 85 korun.

Za jahodami cestovali desítky kilometrů i manželé z Rychnovska. „Jezdíme sem už asi pátým rokem. Ty jahody mají krásné a není tady žádný zmatek při sbírání, jinde se lidi perou o řádky a podobně,“ vysvětluje seniorka Jana cestou k autu. Kyblíčky jahod putují do kufru a manželský pár se vrací na pole. „Rádi bychom asi 20 kilo. Uděláme z nich marmeládu, část zmrazíme, z něčeho budou kašičky a zbytek rozdáme dvěma dcerám a vnoučatům,“ dodává spokojeně seniorka.

Jahody sklízí zdejší zemědělská společnost už od konce května. První putovaly do obchodů a teď se pole otevřelo i lidem. „Ranní chlad jahodám v době zrání svědčil. Jahody jsou i díky němu sladší. Na druhou stranu jaro nebylo ideální, byl velký rozdíl teplot, to těm rostlinám nedělá dobře,“ vysvětluje Markéta Černínová.

Teď ale sucho vystřídal déšť. „Loni jsme sklízeli do konce června, uvidíme jak počasí. Pokud bude dál pršet vytrvale třeba čtyři dny, tak to jahodám svědčit nebude,“ mračí se na zatažené nebe Markéta Černínová.

Pro největšího pěstitele kořenové zeleniny v zemi jsou jahody spíš okrajový byznys. „Lidi jsou na to zvyklí. A když už sem přijedou, tak u nás nakoupí i další zboží. Už máme z našich fóliovníků i saláty, ředkvičky nebo kedlubny. Během dvou týdnů začneme sklízet i květák, pak přijde na řadu brokolice a v červenci se přidají rajčata, papriky nebo fazolové lusky,“ vysvětluje šéf firmy Jan Věcek.

Zdroj: Jiří Fremuth

Ten říká, že samosběrem firma ušetří náklady na sklizeň, balení a distribuci. "Vlastně je to i šetrné k přírodě, nevyprodukují se zbytečné obaly," zamýšlí se.

Do prázdnin začne firma prodávat i první mrkev, kterou pěstuje na Slovensku na Žitném ostrově. To už ale bude pomalu po jahodách. Jejich sezóna je krátká. Uvědomuje si to i paní Lenka, která na pole u Hradce Králové vyrazila se snachou a zhruba tříletým vnukem Toníkem: „Hlavně jsme si na to udělali čas, tak nám počasí nevadí a jsme tady. Jahody jsou nejčerstvější, jaké mohou být. Určitě jsou sladké, trháme je s láskou, takže určitě všem budou chutnat,“ dodává s úsměvem jedna se samosběraček jahod.