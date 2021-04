K většímu bezpečí, akceschopnosti a zrychlení zásahů při mimořádných událostech pomůže Sboru dobrovolných hasičů v Lochenicích na Hradecku šest nových dýchacích přístrojů. Celkem tři přístroje si hasiči pořídili díky finančnímu příspěvku Nadace ČEZ ve výši 100 tisíc korun. Lochenická jednotka Sboru dobrovolných hasičů (SDH) o příspěvek požádala proto, že původní dýchací přístroje již dosluhovaly.

Dobrovolní hasiči z Lochenic dostali nové dýchací přístroje | Foto: SDH Lochenice

Nové přístroje nahradí staré již nefunkční kusy z roku 1990. Budou navíc kompatibilní s přístroji profesionálních kolegů, což je při mimořádných událostech většího rozsahu, jako byl například požár lakovny na konci předminulého roku, nezbytné. „Naše jednotka do současné doby používala repasované dýchací přístroje MSA. Byla to již druhá generace dýchací techniky u naší jednotky po rovnotlakých přístrojích Meva Saturn, které jsme získali od Hasičského záchranného sboru (HZS) Královéhradeckého kraje v 90. letech. Vzhledem k ukončení servisu a životnosti přístrojů MSA bylo nutné zakoupit přístroje nové. Volba padla na Pluto Fireman od výrobce Meva, které jsou využívány jak profesionálními, tak dobrovolnými jednotkami v Královéhradeckém kraji. Pořízení nových přístrojů by bylo pro naši obec nemalou finanční zátěží, a tak nám s nákupem tří dýchacích přístrojů pomohla Nadace ČEZ,“ říká Josef Vaňouček, velitel SDH Lochenice.