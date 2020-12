Většinu svého závazku společnost už splnila díky vybudování parkovacích domů Katschnerka a Jana Gayera. Nyní se chystá na další projekt. Postavením parkovacího domu u polikliniky na Slezském Předměstí svůj závazek vůči městu definitivně dokončí.

Najít v okolí lékařského zařízení volné parkovací místo bývá mnohdy nadlidský úkol. I proto hradecká radnice vybrala pro parkovací dům právě tuto lokalitu. Stát bude na místě stávajícího parkoviště mezi poliklinikou a Stavoprojektem.

Parkovací dům, který se má jmenovat Rožberk podle kopce, jenž v místě kdysi stával, by měl usnadnit život i lidem, kteří si jezdí vyřizovat různé úřední záležitosti do nedalekého sídla Okresní správy sociálního zabezpečení. Podle zástupce ISP by se se stavbou mohlo začít v roce 2023. Ještě nedávno se přitom hovořilo o začátku o rok dřív. „V Současné době pracujeme na dokumentaci pro stavební řízení a dům projektujeme. Bohužel nám do toho zasáhla i pandemie,“ řekl Deníku Jiří Holubec.

Velkým tématem posledních měsíců je v Hradci také možnost výstavby podzemního parkovacího domu pod Velkým náměstím. V současnosti na náměstí můžete vidět vrty, které mají napovědět, zda je plán radnice realizovatelný. Pokud by město dostalo od archeologů zelenou, mohl by zde vzniknout parkovací dům až pro 240 aut. Odhadovaná cena je asi 300 milionů korun.

Právě vysoká cena je problém, kvůli kterému ve městě parkovací domy nevznikají v takovém počtu, jaký by byl vzhledem k problémům s parkováním potřeba. Za příznivkyni parkovacích domů se dlouhodobě označuje náměstkyně primátora pro správu majetku Věra Pourová (ANO).

"Co jsem na radnici, tak žádám odbor hlavního architekta, aby mi určil lokality, kde jsme nejdál a kde bychom mohli parkovací domy stavět. Návrh lokalit jsem ale doposud nedostala," řekla Pourová, podle které je město s parkovacími domy téměř na začátku.

Pomoct by ale mohli soukromníci. Jeden takový chce stavět parkovací dům na Moravském předměstí, konkrétně u Brněnské ulice nedaleko ZŠ Mandysova. Část pozemků je města, část patří soukromým majitelům. "Moje předběžná představa je taková, že město by dalo k dispozici pozemek, investor by postavil parkovací dům, ale za ten pozemek by město mělo právo regulovat cenu tak, aby byla přijatelná pro lidi," vysvětlila Pourová.

Podobnou cestou chtěla jít na Pražském předměstí poblíž Hradubické společnost Importal. Vybudovat tam chtěla polyfunkční dům následné péče a navrch parkovací dům pro 175 automobilů. Část z nich měla sloužit pro místní obyvatele.

„Tento projekt je ale pozastavený, investor se nějak zasekl a neujasnil nám svoji představu,“ uvedla náměstkyně pro správu majetku. Ta také nedávno hovořila o možnosti parkovacího domu v lokalitě Hvězda ve spolupráci města a společnosti Kubík. I zde ale zatím projekt nepostoupil blíž k realizaci. Jako vzdálená budoucnost vypadá v současnosti i vybudování parkovacího domu u fakultní nemocnice.

Letos se zde sice otevřelo menší dočasné parkoviště, politici ale dlouhodobě mluví o tom, že by zde byl potřeba velký parkovací dům. Za další problémové lokality považuje Pourová Benešovu třídu nebo Slezské předměstí Sever. Jenže ani tady to zatím na brzkou stavbu parkovacích domů nevypadá.