Dočká se Slavia křtu? Dělníci finišují. Už zase

Hradec Králové - Na konci listopadu mají být hotovy práce na zfušovaném hřišti.

Jen do konce listopadu má Metrostav čas na rekonstrukci zfušovaného stadionu hradecké Slavie.Foto: Deník

Kdyby se na Hradecku vyhlašoval titul Paskvil roku, horkým favoritem na tuto cenu by byla jistě firma Metrostav a její nekonečná sága s opravou hřiště hradecké Slavie. Tu za poslední měsíce už poněkolikáté obklopili dělníci, aby opět znemožnili její otevření. Důvodem nové rekonstrukce bylo zjištění z letošního léta, kdy plocha opět procházela opravou po reklamaci. „Když se sundal travní koberec přišel déšť, který další práce zastavil.

Voda totiž opět zůstala na ploše,“ uvedl v polovině září vedoucí střediska sportovišť hradeckých Technických služeb Michal Koťan, kterého v tu dobu vůbec nepřekvapil pohled, který se mu naskytl, když dělníci odkryli podklad hřiště skrývající drenážní trubky. „Ty byly z hřiště odváděny tak, že jejich vyústění směřovalo do kopce. A jak je známo, voda skutečně do kopce neteče,“ nechal se slyšet Michal Koťan. Dělníci se tak na stavbu museli vrhnout znovu a vyměnit všechny konstrukční vrstvy. Teď finišují a „nový“ fotbalový plácek mají předat na konci listopadu.

„Už to vypadá nadějně, ale budou to mít na knop. Ale pokud vydrží počasí, tak by to za ty tři týdny měli zvládnout,“ nechal se na začátku tohoto týdne slyšet Michal Koťan, který po minulých zkušenostech raději několikrát přišel dělníky zkontrolovat.

A i díky němu se odvrátila další blamáž Metrostavu, který se zřejmě z minulosti nepoučil a opět chtěl do podloží stavby dát materiál, který svým složením neodpovídal projektové dokumentaci. „Zachytil jsem tu asi tři kamiony, které tu chtěly „propašovat“ špinavý a znehodnocený materiál. Ale nebylo to tak hrozné,“ dodal Michal Koťan a připomněl, že při minulé odkrývce se tu místo jemné drtě a čistého kameniva objevily valouny velikosti malého melounu či kusy cihel.

Postupující, a snad i závěrečné, práce sleduje denně ze své kanceláře předseda TJ Slavia HK Jakub Lejsek. „Jelikož mám stavbu těsně pod okny kanceláře, tak to mohu kontrolovat prakticky každý den. A teď se už opravdu zdá, že se vše blíží ke zdárnému konci. Dokonce i když zapršelo, tak drenáže vodu odvedly.“