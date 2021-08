Hradečtí zastupitelé budou na pondělním zasedání projednávat možný přesun a zakonzervování původního mostu ve Svinarech. Polovinu tohoto historického mostu získalo město před třemi lety darem od kraje právě za účelem zachování, od té doby však reziví na trávníku pár metrů od mostu nového. O zachování části původního mostu rozhodlo ještě minulé zastupitelstvo, avšak bez návrhu na jeho další využití i bez finančního krytí. „Odbor majetku pravidelně žádal o potřebné finance ve výši 2,2 milionu korun právě na jeho uskladnění na letišti do doby, než se připraví území pro jeho další využití. Žádalo se jak v roce 2019, tak i vloni a letos na jaře, bohužel neúspěšně, nyní se bude žádat znovu,“ vysvětluje náměstek pro investice a rozvoj Jiří Bláha (ODS).

Podle zpracované studie by měl být most v příštích pěti až deseti letech skladován v areálu hradeckého letiště. Poté by měl překlenout Piletický potok v takzvané severní zóně, kde se v příštích letech plánuje výstavba nového sídliště. Oprava a repase mostu by město stála zhruba dalších 12 milionů korun.

Situace, kdy most více než tři roky reziví na louce, se nelíbí Společnosti ochránců památek ve východních Čechách, která město opakovaně vyzývala k řešení situace, ani krajskému úřadu. Právě kraj před třemi lety Hradci most daroval, minulý měsíc mu už ale s vedením města došla trpělivost. Krajský radní pro majetek Václav Řehoř (ODS) oznámil, že pokud se město o darovaný majetek nezačne urychleně starat, předloží návrh na odstoupení od darovací smlouvy.

Historie: Železný most přes Orlici byl ve Svinarech postaven v roce 1907 na místě o 1,55 metru užšího dřevěného mostu. Více než 100 let neměl most žádné jméno. Až v roce 2009 rozhodli zastupitelé na návrh KMS Svinary o tom, že bude pojmenován po místním rodákovi, který se proslavil jako ruský legionář a protinacistický bojovník. Od té doby nese most jméno plukovníka Šrámka. Stejný název má i most nový, který byl otevřen na jaře 2019. Část starého mostu už více než tři roky leží na louce těsně vedle svého nástupce.