O pořádný zářez u policistů a na delší dobu i za další jízdou se postarali v neděli dva řidiči na Hradecku. Po silnicích letěli jak zběsilí. Nejvyšší povolenou rychlost překročili o desítky kilometrů, čímž si vysloužili nejen 6 bodů, ale i zákaz řízení a ve správním řízení jim hrozí pokuta ve výši 7 až 25 tisíc korun.

Za rychlou jízdu přišel trest. | Foto: Policie ČR

„Hradečtí dopravní policisté během neděle 24. 3. přistihli dva řidiče, kteří překročili nejvyšší dovolenou rychlost o desítky kilometrů. První řidič ve věku 31 let v osobním vozidle značky Mercedes Benz jel v 11 hodin po silnici I/11 kolem Třebechovic pod Orebem, kde je nejvyšší povolená rychlost 90 km/h, rychlostí 156 km/h (151 km/h po odečtu tolerance měřícího zařízení). Druhý o dva roky starší řidič jedoucí v osobním vozidle značky Ford Fiesta byl zastaven krátce po 16.30 v obci Kobylice poté, co mu policejní hlídka naměřila v obci rychlost 117 km/h (po odečtu 113 km/h),“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Jak dodala, oba řidiče policisté podrobili dechové zkoušce s negativním výsledkem. Oběma zakázali další jízdu a zadrželi řidičský průkaz. Přestupek po zadokumentování předají k dořešení ke správnímu orgánu, kde řidiče čeká pokuta 7 až 25 tisíc korun, 6 bodů a zákaz řízení na 6 až 18 měsíců.

Minulý týden stál v tomto ohledu skutečně za to. Ve středu 20. března na D11 směrem na Prahu uvízla v síti dálničářů z Prav rekordmanka, 56letá žena uháněla po dálnici rychlostí 216 km/h. Ve správním řízení řidičce hrozí pokuta do 25 tisíc korun a zákaz řízení motorových vozidel od 6 do 18 měsíců.