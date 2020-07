„K plošnému testování jsme přistoupili poté, co byl v sobotu celý domov uzavřen protože se nemoc objevila u jedné z našich pracovnic,“ informoval ředitel černožického zařízení Martin Scháněl a dodal, že testy podstoupilo 102 klientů a 85 zaměstnanců.

Výsledky testů budou známy dnes ráno. „To už budeme moudřejší. Všechny vzorky putovaly do hradecké nemocnice a výsledky by, dle předběžných informací, měly být známy do pondělní půlnoci,“ uvedl Martin Scháněl a dodal, že celé zařízení je nyní v karanténě.

Jeho klienti se můžou spojit s blízkými prostřednictvím telefonních hovorů a videohovorů přes programy Skype a WhatsApp.

Senioři také můžou dostávat balíčky, jejich doručování probíhá bezkontaktní formou. O víkendu se pro návštěvy uzavřel hradecký domov pro seniory u Biřičky. O uzavírání dalších zařízení však hejtmanství zatím neuvažuje.

Nový výskyt na Hradecku, kde je v současné době 31 lidí s pozitivním testem na koronavirus, nikterak neomezí ani chod nemocnic.

„Zatím jedeme ve standardním režimu. Na klinice infekčních onemocnění nyní leží jeden pacient s tímto onemocněním. Další kroky případné kroky budeme řešit podle vývoje situace,“ uvedl tiskový mluvčí hradecké fakultní nemocnice Jakub Sochor a dodal, že i nadále se zde odebírají vzorky testů.

„Denně se zde otestuje několik desítek vzorků. V období od 1. do 23. července jsme otestovali 1006 odběrů,“ dodal řekl Jakub Sochor.

Omezení nechystají ani krajské nemocnice spojené v holdingu. „V současné době nepřipravujeme v našich nemocnicích nová mimořádná opatření ohledně COVID-19, pokládáme současnou epidemiologickou situaci v kraji k dnešnímu dni za stabilizovanou,“ informoval náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví Aleš Cabicar a poukázal na to, že ve všech krajských nemocničních zařízeních je doporučováno nosit roušky.

Situace je v celém královéhradeckém kraji příznivá i s ohledem na statistiku počtu nakažených osob na 100 tisíc obyvatel. Zatímco na Jihlavu připadá 55,44 a na Karvinou 46,28 nakažených osob na 100 tisíc obyvatel, tak královéhradecký kraj se průměrně drží pod kvótou čtyř lidí.

Nejlepší situace je na Trutnovsku, kde na 100 tisíc obyvatel připadá 1,7 nakažených. „Nejhorší“ pak na Hradecku, kde je výskyt definován číslem 5,48 na 100 tisíc obyvatel.

Počet osob s COVID‑19 přepočtený na 100 000 obyvatel

Hradec Králové – 5,48

Rychnov nad Kněžnou – 3,78

Jičín – 3,75

Náchod – 2,73

Trutnov – 1,7

Praha – 25,15

Pardubice – 2,28

Karviná – 46,28

Jihlava – 55,44