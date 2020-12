Testy, které se v zařízení uskutečnily v neděli a v pondělí odhalily celkem 42 nakažených. Jde o 27 klientů a 15 zaměstnanců. V pondělí proto krajští hygienici rozhodli o uvalení karantény na celý domov. Klienti nesmí opouštět zařízení a návštěvy mohou pouze, jsou-li opatrovníky, ke klientům v terminálním stadiu a ve špatném psychickém stavu.

Zaměstnanci se pohybují pouze v režimu domov-pracoviště. Příjem nových klientů je omezen. Za nemocný personál povolala ředitelka záložní zaměstnance z říjnového období. Domov podle ní nadále disponuje dostatečnou zásobou ochranných pomůcek a má vymezené COVID zóny.

Nákaza se v Domově U Biřičky objevila letos už potřetí. V srpnu šlo pouze o jednu zaměstnankyni, v říjnu se nákaza rozšířila výrazněji. Onemocnělo celkem 91 klientů a 57 zaměstnanců, tedy asi čtvrtina osob žijících a pracujících v domově. Třetí vlně nezabránila ani zvýšená hygienická opatření.

"Zavlečení nákazy je způsobeno nedostatečnou účinností antigenních testů, kdy ani cyklus testování po pěti dnech u zaměstnanců a testování návštěv na vstupu není dostatečný. S tímto rizikem jsme počítali a jsme rádi, že proběhl advent a Vánoce s návštěvami, pro jejich umožnění jsme udělali maximum," řekla Lusková.

Vyřešit situaci na delší časový úsek by mělo zřejmě až očkování. "Věřím, že vakcíny budou do domova doručeny v krátkém čase a že maximum klientů a zaměstnanců přistoupí na očkování," dodala ředitelka. Podle hejtmana Martina Červíčka (ODS) by klienti a zaměstnanci domovů pro seniory měli přijít na řadu mezi prvními v prvních týdnech nového roku. „Nejprve budou očkování zdravotníci, kteří projeví zájem, následně senioři a pracovníci v sociálních zařízeních, a to nejenom těch, kde je kraj zřizovatelem. Jejich očkování zajistí výjezdní týmy, kteří jej provedou na místě v sociálních zařízeních,“ informoval hejtman.