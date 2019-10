Atol. Hradečáci si dnes tento pojem spojují hlavně s parkovacím systémem ve městě. Mohl se však tak jmenovat i kdysi nejvyhlášenější oděvní dům na východě Čech. Nakonec proslul jako Don.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com

„Chlupaté“ barety ze Strakonic, kabáty, paleta, kožichy, to byly jen některé hity, které táhly do módního domu Don na tehdejší Leninově třídě v Hradci Králové. Začal se stavět před půlstoletím a první nakupující přivítal 25. září 1974. Podle dobového tisku jim za prvních pět let existence prošlo jeden a tři čtvrtě milionu zákazníků.