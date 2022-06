Co by mohlo rozhodnout v podzimních komunálních volbách v Hradci? Doprava, parkování, rekonstrukce Velkého náměstí a další velké investice, ale také dostupné bydlení, odpovídají Hradečané, které Deník oslovil.

Velké náměstí, jež spíš než výkladní skříň salonu republiky připomíná odstavné parkoviště v historických kulisách, trápí třeba Ivanu Janečkovou. „Město by s tím mělo konečně něco udělat. Je to hrozná ostuda. Kdo má v krásném historickém centru obří parkoviště? Slibovalo nám to už několik vedení města a stále se nic neděje,“ poznamenala mladá žena.

Zároveň se ale obává, že komunální volby nakonec rozhodnou celospolečenská témata, na která vedení města příliš vliv nemá. „Mám takový pocit, že podzimní volby hodně ovlivní ukrajinská karta a inflace, a že z toho budou těžit populistické strany a uskupení,“ konstatovala.

Samá auta na náměstí

Parkoviště v samotném srdci města trápí i Sabrinu. „Kazí to celou atmosféru města, mohlo by tam být nějaké sezení a zeleň. Máme takové krásné náměstí a jsou tam samá auta, to říká hodně lidí. To jsem nikde ve světě neviděla,“ řekla.

Mladá zdravotní sestra naopak kritizuje nedostatek stání pro auta u nemocnice. „Pracuji ve fakultní nemocnici a tam je parkování fakt nanic. Jinak jsem v Hradci spokojená,“ uvedla.

Podle středoškolského učitele Štěpána Macha Hradec nejvíce tíží infrastruktura příjezdových silnic a cyklistických stezek. „Ačkoliv dokončení opatovického sjezdu z dálnice a obchvatu dálnice tento problém částečně vyřešilo, přetížení centra města dopravou nadále zůstává. Stačí zmínit už tolikrát řešenou křižovatku Mileta. Cyklistické stezky jsou mnohdy nevhodně spojené s chodníky anebo dopravními pruhy,“ komentoval muž středního věku s tím, že v Hradci je bezpečí školáků cyklistů až na výjimky téměř nemožné.

Zaměřil by se i na kulturu. „Hradci by prospěla menší alternativní scéna divadelního, hudebního a pohybového umění, která tady dlouhodobě chybí,“ dodal Mach.

Mohou uspět nové tváře

Odborník na udržitelné energie Pavel Macháček si myslí, že na podzim uspějí spíš nové tváře a politické značky. „Po fiasku ve stávajícím vedení radnice si myslím, že mnoho lidí vsadí na méně známá uskupení,“ sdělil.

Volby podle něj mohou ovlivnit otázky dostupného bydlení, velké investice a doprava. „Osobně budu hledat, jak se strany budou vyjadřovat k tématu nového územního plánu. Také je pro mě zajímavé téma financování sportu, protože aktivně působím ve vedení sportovního spolku a město je přes dotace jedním z nejvýznamnějších podporovatelů,“ dodal Macháček.

Podnikatel Mojmír Skalický by pak rád viděl lepší a hlavně rychlejší práci úřadů. „Vadí mi nečinnost úředníků v případě nemoci jednoho z nich. Chtělo by to větší zastupitelnost. Na některá rozhodnutí se čeká celé měsíce,“ řekl.

Volby 2022Zdroj: DeníkDoprava, ale i zodpovědné investice jsou zásadní věcí pro ředitele jedné z hradeckých soukromých středních škol Milana Jedličku. Podle něj by politici měli sledovat i další dlouhodobé cíle. „Nelze opomenout podporu stavění nových bytů. Nájemní byty jsou pro některé mladé lidi jediným možným způsobem bydlení, zvláště v době zvyšování cen staveb a růstu hypotečních úroků,“ uvedl.

Město by podle něj mělo pracovat i na rozvoji turistiky a možnostech kulturního a společenského vyžití. „Přál bych si, aby šlo co nejvíce občanů volit, aby se podařilo zvolit vedení města, které bude naslouchat občanům a bude je podporovat, bude uplatňovat demokratická pravidla, ochraňovat životní prostředí pro budoucí generace a podporovat rozvoj služeb, živnostníků a podnikatelů,“ doplnil.

Komunální volby proběhnou letos v celém Česku na konci září.

