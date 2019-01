VÝCHODNÍ ČECHY - V Pardubickém kraji půjde všude jezdit na jednu jízdenku. Kraj překonal problémy s kombinací odbavovacích systémů různých dopravců zapojených do budovaného integrovaného dopravního systému (IDS). Ten by tak měl být spuštěn 1. ledna příštího roku.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

"V rámci první etapy bude IDS spuštěn v okrese Pardubice s návazností na Chrudimsko a Královéhradecko. Podařilo se vyřešit technické propojení různorodých odbavovacích systémů, které dopravci nyní používají, a také stanovit principy účtování. Zaveden by měl být takzvaný zónový tarif, který kombinuje jednotné tarify městské dopravy s kilometrovými tarify ostatních dopravců a zároveň umožňuje zapojení stávajícího tarifu Českých drah TR10," uvedla mluvčí kraje Kateřina Nohavová.

IDS by měl umožňovat pasažérům cestovat různými dopravními prostředky na jediný jízdní doklad. Nemuseli by si proto kupovat jízdenky zvlášť na městskou dopravu, autobusy či vlaky. Zároveň by se měla doprava postupně optimalizovat, což by umožnilo zavedení více spojů i jejich lepší návaznost.

Dosavadní jízdní doklady budou postupně mizet. "Upřednostňujeme čipové karty před papírovými jízdenkami. Karty mohou být jak elektronickou peněženkou, tak časovým kuponem. Technické problémy máme ještě se zapojením Českých drah a řešit je budeme přechodnou kombinací karet a papírových kuponů," uvedl krajský radní pro dopravu Ivo Toman. Zkušební provoz propojení všech dopravců ve veřejné autobusové dopravě s Českými drahami a městskou hromadnou dopravou začne 1. ledna 2008. Ještě předtím je ale od 1. září tohoto roku připraveno vzájemné přeúčtování tržeb mezi dvěma největšími autobusovými dopravci Connex Východní Čechy a ČSAD Ústí nad Orlicí a od 1. října překlopení kilometrického tarifu na zónový. Nejpozději v září také začnou lidé platit kartou jízdné jak v MHD v Pardubicích, tak v Hradci Králové. V dalších etapách pak bude dokončen integrovaný systém na Chrudimsku a následně v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy.

Obdobný systém integrace dopravy po etapách zavedl již před časem v některých částech regionu Královéhradecký kraj. Cílem IDS je zlepšení možností cestujících při využívání veřejné dopravy a zároveň snížení individuálního využívání osobních automobilů na přeplněných silnicích.