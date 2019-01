Pardubice - Na špatné situaci se podepisují hlavně uzavírky ulic Pichlova a Labská.

Dopravní zápca | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Rozkopané ulice a kolabující doprava! Tak to kvůli projektu Labe – Loučná nyní vypadá v ulicích Pardubic. Do budoucna by ovšem tento projekt měl přinést lepší ochranu v případě přívalových dešťů a zmodernizovanou kanalizační síť.

Na špatné dopravní situaci krajského města se podepisují především uzavírky ulic Pichlova a Labská. „V Pichlově ulici se pracuje již od ledna. Původnímu projektu trasy kanalizace měly padnout za oběť břízy. Došlo ale k přepracování, takže stromořadí zůstalo zachováno a kanalizace povede pod povrchem silnice,“ uvedl ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice Josef Fedák.

V Labské ulici byla v březnu zahájena výstavba zcela nové kanalizace, jejíž součástí je i stavba čerpací stanice odpadních vod. Oba projekty by měly být dokončeny v polovině letošního roku. „Velmi důležitou součástí těchto staveb jsou i protipovodňová opatření,“ řekl Josef Fedák.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (EU) prostřednictvím Fondu soudržnosti. Celkové náklady dosáhnou 27 milionů eur, přičemž EU přispěje dvanáct a půl milionu. Akce Labe – Loučná zahrnuje 21 dílčích staveb.

Lukáš Dubský