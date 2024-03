„No, postál jsem si tady pěkně, to jsem teda zvědavý, co se bude dít, až to opravdu začne,“ říká na benzinové stanici u Milety řidič Karel Dlabáč. Zatímco se řidiči prodírali prvními kolonami, které způsobilo sundávání trolejí, vedle křižovatky se stavba slavnostně zahajovala tradičním poklepáním základního kamene.

Staveniště si zhotovitel převzal už na začátku března a teď probíhají přípravné práce. Stavba a s ní spojené dopravní omezení naostro začne 2. dubna, první den po velikonočním pondělí. Doprava na okruhu se stáhne ze čtyř pruhů do dvou. „Zcela bude uzavřena ulice Hradecká směrem k UHK, uzavřen bude jízdní pás v Sokolské ulici směrem do centra, uzavřena bude plocha před Záchrannou službou,“ popsala změny za Ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Neprůjezdná tak bude i panelová cesta z Benešovy třídy. První fáze přestavby potrvá do konce dubna příštího roku. Stavbě má ulevit i to, že se nebude platit mýtné na D11 a D35 kolem Hradce Králové.

„Je to důležitá křižovatka pro propojení jak místní tak tranzitní dopravy. Zároveň je to řešení, které uleví nejen motoristům, ale i pěším a cyklistům. Z hlediska městských křižovatek jedna z nejdražších, kterou realizujeme,“ komentoval investici za 524 milionů bez DPH ministr dopravy Martin Kupka. Spolu se státem se na financování podílí také Královéhradecký kraj a z menší části i město. Právě na jeho internetových stránkách naleznou idé podrobné informace: „Na webových stránkách města najdou lidé veškeré informace o Miletě, objízdné trasy, nebo jak bude jezdit MHD,“ uvedla hradecká primátorka Pavlína Springerová.

VIDEO: „Prsatice“ v Hradci budila před rokem emoce, dnes ji zakrývají chapadla

Stavba se připravovala dlouhá léta a projekt se několikrát měnil. Přestavba je plánovaná na 29 měsíců, pro řidiče se ale otevře dříve. „Prakticky v létě 2026 bychom stavbu měli dokončit z hlediska zprovoznění, pak budou probíhat dokončovací práce, finálně by mělo být hotovo na konci roku,“ dodal za ŘSD Radek Mátl.

„Nová“ Mileta by měla být podle plánů ŘSD výš, a to kvůli gravitačnímu odvodnění nové čtveřice podchodů pro chodce a cyklisty. Přibyde také další odbočovací pruh od mostu U Soutoku směrem do centra a začátek Zborovské ulice se rozšíří na dva pruhy. Vše má zabránit častým dopravním zácpám. Vzniknout má také nové napojení fakultní nemocnice na Zborovskou ulici.

Mohlo by vás zajímat: Pražský most se částečně uzavře pro dopravu i pěší. Začne rozsáhlá údržba