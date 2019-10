„Budeme měnit ty požadavky, u kterých jsme čelili doplňujícím dotazům, abychom se nezdržovali na nějakých detailech. Některé technologie se za ty tři roky, co tendr vypisujeme zlepšily, takže i to zohledníme,“ řekl ředitel dopravního podniku Zdeněk Abraham ke změnám v pořadí už ve třetím tendru. První v roce 2018 zrušil sám dopravní podnik, druhou soutěž letos v září zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) kvůli nejasně stanoveným zadávacím podmínkám.

Nové výběrové řízení se týká obnovy a modernizace systému odbavování cestujících ve vozech, obnovy dispečerského řízení, obnovení e-shopu dopravního podniku a pořízení nového systému zastávkových označníků, které by dokázaly cestující informovat o reálné době do příjezdu spoje do zastávky. Současný odbavovací systém, který charakterizují žluté krabičky, v městských autobusech funguje 14 let a není už vyhovující.