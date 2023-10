Dopravní podnik města Hradce Králové slaví začátkem října 95. výročí založení městské hromadné dopravy ve městě. Při této příležitosti chystá v sobotu 7. října den otevřených dveří. Veřejnosti se otevře areál sídla dopravního podniku a dopravního terminálu a lidé se budou moci projet historickými vozy.

Dopravní podnik v sobotu pořádá den otevřených dveří při příležitosti 95. výročí městské hromadné dopravy v Hradci Králové. Na fotografii jsou první zaměstnanci na dvoře autodrah ve Škroupově ulici čp. 726 v roce 1929. | Foto: DPmHK

Den otevřených dveří se bude konat 7. října od 9 do 15 hodin, a to v prostorách areálu Dopravního podniku města Hradce Králové v Pouchovské ulici a terminálu hromadné dopravy. Celou sobotu bude pro návštěvníky připraven doprovodný program s aktivitami pro děti i dospělé, dále ukázky techniky, prohlídky i workshopy. Veškerý program bude zdarma. Akce se bude konat za každého počasí.

Více informací k celé akci je možné nalézt na webových stránkách dopravního podniku.

„Celá tato akce připomene nejen ekonomický, stavební či technický rozvoj za 95 let, ale i generace lidí, které se na vzniku a provozu městské veřejné dopravy v Hradci Králové podílely,“ uvádí v tiskové zprávě náměstek primátorky pro oblast správy městských organizací Miroslav Hloušek.

Obě tato místa budou v čase od 9 do 14 hodin propojena speciální okružní linkou, která bude vozit cestující historickými vozy zdarma. Na silnici budou k vidění vozy jako autobus Karosa ŠD 11, v případě příznivého počasí vyjede také autobusový kabriolet Škoda 706 RTO, dále zde budou jezdit trolejbusy Škoda 8Tr9 a Škoda 9TrHT28 a kloubový Škoda 200Tr Sanos 01. Návštěvnici se budou moci těšit také na žlutý školní autobus z USA značky Navistar International S 1700 v krátké verzi a mnoho dalších vozů.

V sídle dopravního podniku v Pouchovské ulici si bude možné prohlédnout celý areál včetně centrálního dispečinku, zázemí řidičů MHD a učeben autoškoly. Na terminálu hromadné dopravy zase bude k vidění jeho zázemí, ukázky dobíjení elektrobusu i výstava s názvem Od bryčky k elektrobusu, která mapuje historii nejen královéhradecké městské dopravy.

Pro děti bude připraveno množství aktivit na různých stanovištích, za které budou odměněny drobnými cenami. Navštívit bude možné také třeba bezplatný fotokoutek, vyzkoušet virtuální realitu či výrobu odznáčků. K dispozici zde bude také skákací hrad a celodenní hudební program, který připravili mimo jiné žáci ze Základní umělecké školy Habrmanova v Hradci Králové.

Dále čekají návštěvníky ukázky techniky, prezentace všech partnerů akce i workshopy. Mimo jiné se zde představí zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Královéhradeckého kraje, Policie ČR a Městské policie HK, Leteckých služeb HK, Městských lesů HK, zástupci Sboru dobrovolných hasičů města HK, vybraných středních škol a mnoho dalších.

„Poděkování patří všem, kteří se spolu s Dopravním podnikem města Hradce Králové rozhodli podílet na této akci. Partnerů, dobrovolníků a dalších účastníků je tolik, že je není ani možné jednotlivě vyjmenovat. Jejich podpory si vážíme a věříme, že se celá akce vydaří. Všichni zájemci jsou na tuto výjimečnou akci srdečně zváni,“ říká náměstek Hloušek.

Pro návštěvníky také dopravní podnik zvýšil kapacitu vozů na lince číslo 3, cestující budou vozit kloubové trolejbusy.

„Letošní rok je pro nás opravdu významný, slavíme hned několik pětkových výročí. Už v červenci to bylo patnáct let od zahájení provozu terminálu hromadné dopravy. Další, tentokrát už pětadevadesáté, oslavíme 24. října, v tu dobu byl založen podnik Autodráhy města Hradce Králové, jakýsi základ ucelené MHD v našem městě. Třetí výročí v tomto roce připadá na 1. prosince, kdy uplyne pětadevadesát let od uvedení do provozu první autobusové linky. Ta měla zastávky Kukleny, Nádraží, Pražské Předměstí a Slezské Předměstí, cestující převážely vozy Tatra 24 a Škoda 506,“ doplňuje ředitel DPMHK Zdeněk Abraham.