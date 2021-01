„Ale taky to nebyl žádný zázrak. V posledním kvartálu loňského roku jsme evidovali úbytek cestujících kolem 40 procent,“ řekl ředitel hradeckého městského dopravce Zdeněk Abraham a dodal, že ztráty za loňský rok se pohybují v řádech desítek milionů korun:

„Na jaře nám měsíčně v tržbách chybělo 8 až 10 milionů korun. V podzimních a zimních měsících se tato ztráta zmenšila, kdy se propady tržeb pohybovaly kolem pěti milionů měsíčně.“

I přes tyto peripetie však městský dopravce nemusel sáhnout k propouštění. „Naopak se nám spousta lidí hlásilo a hlásí. Týdně však musíme odmítnout tak desítku zájemců. A to i z toho důvodu, že často k nám přicházejí z jiných profesí, ale my je nemůžeme, kvůli uzavřené autoškole, proškolit a připravit na jízdu s autobusy a trolejbusy,“ dodal Zdeněk Abraham.

Podle odcházející náměstkyně primátora Věry Pourové by však propady tržeb neměly mít vliv na cenu jízdného. „Podle mě je cena hradeckých jízdenek přiměřená a v žádném případě by se nyní nemělo plošně jízdné měnit. Otázkou však je, zda se nezamyslet, nad některými úlevami. Asi by bylo slušné, aby každý něco málo zaplatil. Ale tuto otázku jsme ještě nestačili pořádně prodiskutovat jak s koaličními, tak s opozičními zastupiteli,“ uvedla na sklonku minulého roku Věra Pourová.

Za celý rok 2019 přepravily autobusy, elektrobusy a trolejbusy hradecké MHD 38 002 765 cestujících, což znamenalo oproti roku 2018 navýšení o více než 970 tisíc osob, tedy o 2,6%. Šlo současně o nejvyšší počet cestujících za posledních dvanáct let (navíc od roku 2002, kdy jsou k dispozici oficiální statistická data, bylo více cestujících pouze v letech 2005 – 38 588 655 a 2007 – 38 224 469).