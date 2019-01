Hradec Králové – Provinilce, kteří řídí vozidlo bez potřebných dokladů, mají od začátku letošního roku na starosti úřady. Dříve trestný čin se totiž nyní řeší pouze jako přestupek.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Šilar

Na úředníky se tedy logicky navalilo více práce, navíc si průšviháři z celé věci moc nedělají, hrozí jim „jen“ pokuta, kterou v nejhorším splácí. Mohou zaplatit od 25 do 50 tisíc korun a hrozí jim zákaz řízení od jednoho do dvou let, zatímco ještě v prosinci by šli k soudu a případně mohli inkasovat i trest odnětí svobody na jeden rok.



„Letos máme nahlášeno 37 přestupků tohoto typu, vloni byly pouze čtyři. Z nich je zatím pouze sedm vyřešeno,“ uvedl Pavel Uhlíř, vedoucí správního odboru hradecké radnice. Ta za řízení bez řidičáku uložila pokuty zatím ve výši 455 tisíc korun.



„Pro řadu těch, co jezdí bez dokladů, byl velkým strašákem podmíněný trest odnětí svobody nebo veřejně prospěšné práce. Peníze z nich těžce dostáváme,“ uvedl Miroslav Vostruha z odboru dopravy novobydžovské radnice.



Úřadům nezbývá nic jiného než přistoupit na splátkové kalendáře, aby se k financím vůbec dostaly. „Už jsme v několika případech tímto způsobem postupovali,“ potvrdil vedoucí odboru v Novém Bydžově.



Teprve opakované řízení bez ridičáku je trestné, recidivista tak může dostat až tři roky vězení.