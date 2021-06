Semafory budou řídit čidla a počítače tak, aby byla plynulost dopravy ve městě co nejplynulejší. „Součástí systému bude i preference vozů městské hromadné dopravy tak, aby se co nejvíce přiblížily jízdnímu řádu,“ informoval zástupce firmy Cross Zlín Ivo Gajdošík.

Právě zlínská firma Hradci Králové dodá veškeré technologie. IDS vyjde na takřka 230 milionů korun. Z městské kasy však půjde jen 15 procent, zbytek mají pokrýt dotace. Původně se počítalo s tím, že se do IDS zapojí i vozidla Integrovaného záchranného systému. Podle Gajdošíka k tomu však dojde jen z části. „Ne všechny vozy IZS disponují technologií, která by tuto možnost umožnila. Nová auta, kdy IZS postupně obnovuje svůj vozový park, však již budou na systému (pomocí platformy C2X, který umožňuje komunikaci mezi vozidly a silničním zařízením) připravena a budou jej moci využívat,“ poukázal Ivo Gajdošík na fakt, že v rámci zabudovaného řízení budou křižovatky schopny „komunikovat“ i s autonomními vozidly, které již mají zabudované chytré palubní počítače.

V Hradci Králové se během dvou let, kdy by měl být celý systém IDS uveden do provozu, dočká obměny 38 křižovatek. „Vybudování IDS posune Hradec mezi „chytrá města“ nové generace. Od celého projektu čekáme především zajištění plynulejší a bezpečnější dopravy,“ uvedl primátor města Alexandr Hrabálek a dodal, že IDS dokáže řídit světla tak, aby v některých dopravních uzlech nedocházelo k tvorbě kolon, napřílad v době ranní či odpolední špičky.

Součástí systému bude také penalizační modul. IDS totiž bude na několika místech detekovat dopravní přestupky. V plánu je instalace úsekových i stacionárních radarů, některé křižovatky by měly mít detektory průjezdu na červenou a systém pozná také to, zda po městě nejede auto s propadlou technickou kontrolou. „Po městě bude rozmístěno celkem šest radarů, osm kamer na úsekové měření rychlosti a čtyři kamery hlídající průjezd na červenou,“ informovala mluvčí magistrátu Kateřina Šmídová a dodala, že přestupky nebudou hlídat všechny kamery najednou, ale budou se střídat. Na pokutách město plánuje vybírat desítky milionů. Podle dřívějšího vyjádření města je roční odhad výběru pokut až 37 milionů korun. Ze šest let, po kterou má město s Cross Zlín smlouvu, to činí více než 220 milionů. Podle vyjádření obou stran pak všechny vybrané pokuty poputují do městské kasy.

Se zahájením výstavby IDS počítá město ve druhé polovině července, kdy chce firma Cross Zlín do konce letošního roku přebudovat 18 křižovatek a přechodů pro chodce.