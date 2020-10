Již po prvním případu, kdy zde v květnu roku 2016 ukončil život pětačtyřicetiletý muž, se začalo mluvit o jejím zabezpečení tak, aby se podobným případům zamezilo. V roce 2018 pak ředitel Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti, která je provozovatelem Bílé věže, Miroslav Franc již nabádal vedení města, aby přistoupilo k jejímu zabezpečení tak, jak tomu je například na Černé věži v Českých Budějovicích, kde jsou instalovány sítě. Se svým návrhem však narazil.

Sítě či okna?

Po poslední tragické události je však tato otázka znovu v kurzu. „Zkoumáme všechny možnosti, jak těmto neštěstím zabránit. Mezi ně patří jak ochranné sítě, tak pletivo či zasklení celého ochozu. Bavíme se i o osazení dohledových kamer s akustickým upozorněním,“ informovala náměstkyně hradeckého primátora Monika Štayrová a dodala, že větší světlo do této debaty má vnést debata s odborníky.

„V příštích dnech chceme svolat schůzku, kde budou jak zástupci města, tak hasiči, policisté, památkáři či pan architekt Chmelík, který se na rekonstrukci věže podílel. Na této schlzce chceme vybrat to nejvhodnější řešení,“ uvedla Monika Štayrová a dodala, že v případě sítí by se jednalo o statisícové částky, zatímco zasklení by město stálo miliony korun.