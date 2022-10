„Chodíme sem rádi, vždycky si dáme něco dobrého, zkusíme, co se vlastně v kraji vyrábí, pokaždé si to moc užijeme,“ pochvalovala si letošní ročník, který se po třech letech znovu rozšířil do dvou dní, Pavla Fichtelbergová.

Na oslavu konce sklizně vzala i dvě vnučky. „Vyrůstají tady v Hradci Králové, a tak není na škodu, aby viděly, že jídlo není jen něco úhledně zabaleného v regálech supermarketů, ale že ho někdo musí vypěstovat. Na to se v poslední době zapomíná,“ poznamenala bývalá středoškolská učitelka.

Tisíce lidí přilákaly do Šimkových sadů v Hradci Králové krajské dožínky.Zdroj: Deník/Jiří FremuthA k vidění toho bylo hodně, od hospodářských zvířat, krav, poníků, koz, ovcí přes různou zemědělskou techniku, soutěž ve stříhání ovcí nebo ukázky toho, že zvířata přinášejí nejen užitek, ale také potěchu. „Srandovní byl králičí hop, jak králíci skákali přes překážky, nebo ukázka ovčáckých psů,“ zjevně se bavila i Anička, kterou vzali na dožínky rodiče. „Nejvíc se mi líbilo agility, to bych ráda zkusila, ale to by mi museli naši pořídit pejska,“ vzkázala rodičům dvanáctiletá dívka.

Oslava práce zemědělců

Součástí dožínek byly i koncerty kapel a vyhlášení úspěšných zemědělců a potravinářů Královéhradeckého kraje. Ceny předával hejtman Martin Červíček. „Je potřeba si uvědomit, že jsme velmi významným zemědělským krajem. Nejen podle výnosů a úrody, ale i historicky. Dožínky jsou hlavně oslava práce zemědělců a potravinářů. Všichni bychom si měli uvědomovat, že tomu, co máme na talíři, předchází obrovská práce, a měli bychom je maximálně podporovat,“ konstatoval Červíček.

Krajské dožínky v Hradci Králové.Zdroj: Deník/Jiří FremuthOcenění se dočkali jak farmáři v rostlinné, tak živočišné výrobě, ale i potravináři. Hned dvě ceny, za vlastní kávu a řemeslný kváskový chléb s černou olivou, si z dožínek odnesli manželé Nožičkovi z Hradce Králové. „Bereme to jako naše poslání. Děláme z poctivých surovin. Snažíme se, aby lidé poznali, že naše produkty dostávají maximum péče. Je to ale trnitá cesta, lidé teď hodně koukají po ceně,“ připomněl současné ekonomické problémy Stanislav Nožička, který si cení i toho, že o výsledcích soutěže rozhodují hlasováním přímo lidé.

S netypických produktem – uzeným filetem ze sumečka afrického uspěla Zemědělská společnost Mžany. Před čtyřmi lety začali ryby chovat v opuštěném kravíně uprostřed Stračova. „Jsme největším producentem aquakulturních ryb u nás. Filet je bez kostí, nezapáchá rybinou a je velmi oblíbený třeba ve školních jídelnách a domovech důchodců,“ vysvětlil šéf společnosti Luděk Homoláč.

Krajské dožínky ocenily nejen řadu firem a farmářů, ale také studenty středních škol zaměřených na zemědělství.

