Jednou z vůbec největších akcí roku se v posledních letech staly Královéhradecké krajské dožínky. Po svém znovuobnovení v roce 2005 tradičně lákaly do centra Hradce Králové tisíce lidí. V posledních letech se návštěvnost ustálila kolem hranice 30 tisíc návštěvníků.

Pořadatelé věří, že po loňské pauze způsobené epidemií koronaviru lidé na oblíbenou akci znovu najdou cestu. Pro letošní rok připravili hned několik novinek. Tou nejvýraznější je bezesporu návrat do Šimkových sadů. V těch se dožínky konaly do roku 2011, poté se kvůli rekonstrukci sadů přesunuly před koupaliště Flošna.

„Je fajn, že se podařilo dostat dožínky zpátky do Šimkových sadů. Ohlasy od lidí máme takové, že v zelených sadech to vždycky bylo hezčí než na betonovém parkovišti,“ říká za pořadatele místopředsedkyně Okresní agrární komory Hradec Králové Petra Škopová. Do sadů se podle ní mohly dožínky vrátit až nyní kvůli podmínkám Evropské unie, jejíž dotace byla pro rekonstrukci sadů klíčová. „Musela uplynout doba, kdy se tam nesměly dělat velké akce. Když teď ta udržitelnost skončila, mohou se do sadů vracet i velké akce a my jsme za to moc rádi,“ dodala Škopová.

150 PRODEJCŮ, KONCERTY I UKÁZKY ZVÍŘAT

Podle ředitelky Regionální agrární komory Hany Pisarčíkové bude na dožínkovém trhu prodávat 150 převážně regionálních prodejců. Návštěvníci se mohou těšit kromě regionálních dobrot i na výstavu zemědělské techniky, přehlídku domácích zvířat, ukázky řemesel, slaměné hřiště pro děti a spousty dalších atrakcí. Pro děti bude připravený i speciální zábavný program, do kterého mohou rodiče své děti přihlásit již nyní na webových stránkách www.dozinky.cz. V 10 hodin dopoledne pak začne i doprovodný kulturní program.

Úvod bude tradičně patřit předávání ocenění nejlepším studentům zemědělských oborů, nejlepším zemědělcům v kraji a vítězům letošního ročníků soutěže Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje. Poté diváky čeká šňůra hudebních vystoupení regionálních skupin a interpretů. Zahrají třeba Vyhoukaná Sowa, Sabrage nebo Michal Horák. Konec programu je plánovaný ve 20 hodin. Do programu dožínek se letos vrací i divácky oblíbené pásmo ukázek prací se zvířaty známé pod názvem Šance. Mimo jiné letos nabídne Pas de deux kladrubských koní, agility a horse show, králičí hop a další oblíbené atrakce.