Po celé léto pak probíhají v Labyrintu Divadla Drak divadelní a výtvarné příměstské tábory pro děti ve věku od 6 do 15 let. Jeden z nich je určený i pro ukrajinské děti. Ten můžete podpořit prostřednictvím webu Darujme.cz. Děti čeká léto plné her, zábavy, ale i poznávání, objevování a společné tvorby.