Dřevěný kostel sv. Mikuláše dostane nový ochranný nátěr

Dřevěný kostel sv. Mikuláše v Jiráskových sadech získá před zahájením sezóny nový ochranný nátěr. Přispět by měl k prodloužení životnosti šindele. Nátěr v ceně 240 tisíc korun včetně DPH by měl být hotový do konce května. Turistickou sezonu chtějí v kostele zahájit 29. května.

Dřevěný kostel svatého Mikuláše v Jiráskových sadech v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Ochranný nátěr této památky se bude provádět vůbec poprvé. Přispět by měl podle odborníků zejména k prodloužení životnosti šindele. „Nemohli jsme ho provádět dříve, než několik let po položení nových šindelů. Samotnému nátěru musí navíc předcházet ještě několik úprav. Tou první je očistění budovy od prachu, mechu nebo spadaného listí, aby se mohl nátěr aplikovat na čistý povrch,“ říká vedoucí odboru památkové péče Jan Falta. Ochranný nátěr, který bude dokončen před zahájením sezóny ke konci května, vyjde město na 240 tisíc korun včetně DPH. Starost o kostel tímto pro město nekončí, i nadále je v plánu zabezpečovat jeho běžnou údržbu. „Kostel je možné navštěvovat už od začátku tohoto týdne, ovšem kapacita návštěv je velmi omezená. Zároveň je pro tyto prohlídky nutné se objednávat předem na internetových stránkách,“ vysvětluje ředitel Hradecké kulturní a vzdělávací společnost Miroslav Franc. Turistická sezóna by měla být v kostele sv. Mikuláše zahájena 29. května s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci. „Chceme se vrátit ke stejnému modelu jako v loňském roce. Organizovat budeme dva typy prohlídek, jak ty pro předem objednané skupiny, tak ty pro kolemjdoucí návštěvníky,“ doplňuje Franc. Pro více informací by zájemci o návštěvu památky měli sledovat webové stránky kostela. Galerie 11 fotografií v galerii ›





Kostel sv. Mikuláše původně stával v obci Habura na Slovensku. V roce 1740 tam však postavili kostel kamenný a dřevěný odprodali Malé Polaně. Ale i Malá Polana si časem postavila svůj kostel, a dřevěný kostel tenkrát zakoupilo za 12 tisíc korun město Hradec Králové. V roce 1935 byl kostel umístěn do Jiráskových sadů a ještě tentýž rok byl po drobných úpravách slavnostně otevřen jako památka padlých za první světové války. V září roku 2016 na něm byly zahájeny rozsáhlé opravy a v létě roku 2019 byl znovu zpřístupněn veřejnosti.

