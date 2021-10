První hlasy letošních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsou odevzdány. Ve středu ráno se v Královéhradeckém kraji otevřelo pět stanovišť drive-in pro voliče v karanténě či izolaci. Obálky s volebními lístky vhazovali do uren přímo z okének aut, tuto možnost nakonec využilo v našem regionu 37 z nich.

Stanoviště voleb pro lidi v karanténě či izolaci vzniklo v areálu Na Jamách u vrátnice Centra odborné přípravy Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Rychnově nad Kněžnou. Volí se tu přímo z auta a platí zde přísná hygienická pravidla. | Foto: Deník/Jana Kotalová

Je středeční potemnělé dopoledne. Do kapot aut vytrvale, jen s krátkými pauzami, bubnují svou ohranou písničku kapky deště. Tahle ponurá atmosféra doprovázela čekání na voliče na takzvaných drive-in volebních stanovištích pod širým nebem. Jedno z pěti v Královéhradeckém kraji vzniklo v Rychnově nad Kněžnou. Zatímco při loňské premiéře tu lidé v karanténě či izolaci měli příležitost volit do zastupitelstva kraje a do senátu na fotbalovém stadionu, tentokrát na ně urna pro volby do poslanecké sněmovny čekala Na Jamách, u vrátnice v areálu Centra odborné přípravy rychnovské Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy.