Východní Čechy - Hradecký senátor Vladimír Dryml o sobě dal opět vědět. Oznámil totiž, že od ledna nebude vrchlabská nemocnice, jíž řediteluje, léčit pacienty Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Vladimír Dryml | Foto: DENÍK/David Taneček

Kdyby nebylo v polovině volebního období, jeden by řekl, že si šéf soukromé vrchlabské nemocnice a senátor Vladimír Dryml už dělá volební kampaň. Včera o sobě totiž dal s halasem sobě vlastním opět vědět. Vydal prohlášení, že od ledna nebude léčit pacienty Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Málo platí.

„Soukromá Česko-německá horská nemocnice Krkonoše ve Vrchlabí nebude od 1. ledna 2012 léčit pacienty VZP. Důvodem je nedostatečná výše úhrady pojišťovny za léčení,” prohlásil Dryml. Pojišťovna to v reakci označila jen za další Drymlův pokus se zviditelnit.

Dryml zároveň vyzval ke společnému postupu i další menší nemocnice. Ty to však striktně odmítly. Sice také nemají s VZP právě ideální vztahy, vypovědět smlouvu s klíčovým partnerem si však nemohou dovolit.

„Radikální cestou rozhodně problémy řešit nebudeme,” řekl například ředitel trutnovské nemocnice Martin Limburský. A jak dodal, v případě potřeby nemocnice může ve Vrchlabí odmítnutým pojištěncům nabídnout své kapacity. Pacienti z Podkrkonoší se tedy nemají čeho obávat, další nemocnice jsou i v sousedním Semilsku.

Od ledna bude vrchlabská nemocnice podle Drymla klientům VZP poskytovat pouze nutnou a neodkladnou péči, za niž bude podle Drymla pojišťovně účtovat za každého pacienta samostatnou fakturou s dobou splatnosti 14 dní. Pojištěnce VZP, kteří by se chtěli léčit ve vrchlabské nemocnici, Dryml vyzval k tomu, aby se do konce roku přehlásili k jiným zdravotním pojišťovnám.

VZP v reakci na prohlášení uvedla, že nemocnice je hrazena podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví a má s pojišťovnou uzavřenou platnou smlouvu. „Pokud ji nemocnice přestane dodržovat, učiní VZP kroky, které jí v případě porušení smlouvy zákon umožňuje,” uvedl mluvčí VZP Jiří Rod. Pokud se vrchlabská nemocnice opět rozhodne, že nebude smluvním zařízením VZP, tak pojišťovna bez problémů zajistí péči pro své klienty jinde.

VZP podle Drymla nezajistila pro své pojištěnce dostatečnou úhradu za poskytnutou péči. Úhrada podle něj činí 40 haléřů za jeden bod, za což nemocnice prý léčit neumí. Úhrady pro pojištěnce VZP za rok 2011 hodlá nemocnice vymáhat přes soud. Dryml také tvrdí, že VZP nemocnici dluží několik milionů korun.

Vrchlabská nemocnice také podala podnět antimonopolnímu úřadu k prošetření údajné dohody pojišťoven o vypovídání rámcových smluv nemocnicím.

Okolní nemocnice se k protestu nepřipojí



Ke korektním vztahům s dominantní VZP mají menší nemocnice v regionu daleko. Spíš to připomíná boj Davida s Goliášem. Zvláště po pondělku, kdy se pojišťovny dohodly s ministerstvem zdravotnictví na další redukci lůžek a vypovězení dosavadních smluv s nemocnicemi. Ale vypovídat poslušnost VZP špitály přesto nehodlají. To by vzhledem k počtu jejích pojištěnců mohly rovnou zavřít.



„Stále věříme tomu, že se nízká úroveň plateb pojišťoven, která navíc zvýhodňuje velké fakultní nemocnice, narovná s novou úhradovou vyhláškou,” řekla ředitelka jičínské nemocnice Dana Kracíková. Některé menší pojišťovny podle ní dokonce platí ještě méně než VZP.



Podobné ohlasy zaznívají i odjinud. „Nevidíme řešení v radikálních postupech. Na druhou stranu ale Drymlovo prohlášení chápeme jako pochopitelnou reakci na dohodu pojišťoven s ministerstvem zdravotnictví, že budou vypovězeny všechny smlouvy a uzavírány nové. Chceme se konečně stát pro VZP rovnocenným partnerem,” podotkl mluvčí náchodské nemocnice Lukáš Holub.

Kamil Dubský, čtk