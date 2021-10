Celou záležitost poté konzultoval s předsedou zdejší volební komise: “Ten mi řekl, že některé strany v našem obvodu nekandidují. Tak jsem mu na nástěnce ukázal, že ANO v Hradci kandiduje. Předseda byl docela arogantní a vydal mi další lístky. Tam už ANO bylo. A tak jsem mohl odhlasovat. A dle mých inforamcí to není první případ, kdy se z erárních lístků vyndalo hnutí ANO. Volala mi známá, že podobný případ se jí stal I v Chlumci.”

Důvodem jeho rozhorčení byla dle něj situace v hradeckém volebním okrsku 40 (Základní škola Bezručova). “Přišel jsem do volební místnosti s tím, že mi do schránky nepřišly hlasovací lístky a žádal jsem o nové. Ty mi byly vydány, ale chyběl tam lístek 20. Tedy hnutí ANO,” uvedl důchodce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.