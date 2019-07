Naposledy 25. srpna budou moci senioři přijít na oběd do městské jídelny důchodců v Šafaříkově ulici. O jejím zrušení rozhodli v květnu zastupitelé. Podle přijatého usnesení mělo město provoz ukončit ve chvíli, kdy bude podepsána smlouva s novým soukromým provozovatelem.

Původní návrh náměstka primátora pro oblast sociálních věcí Martina Hanouska ze Změny pro Hradec a Zelených, aby město jídelnu uzavřelo k poslednímu říjnu, neprošel. Zastupitelé chtěli protinávrhem docílit toho, aby v provozu nevznikla mezera. Jenže poté, co zaměstnankyně jídelny podaly výpověď, město už provoz garantovat nedokáže. Minulý týden město vyhlásilo výběrové řízení na nového provozovatele. Zájemci se mohou hlásit do 1. srpna. Šance, že nový nájemce stihne začít s výdejem obědů od začátku září, tak stále existuje.

Náměstek primátora Martin Hanousek naznačuje, že výpovědi zaměstnankyň způsobil právě návrh, který nakonec v květnu zastupitelé odhlasovali. Upozorňoval jsem na to, že bez konkrétního termínu ukončení provozu pod městem to bude znamenat velkou nejistotu pro zaměstnance, protože nevědí, kdy vlastně organizace skončí svoji činnost. To se nakonec potvrdilo, zaměstnanci si poměrně rychle našli novou práci a nám nyní nezbývá nic jiného, než toto zařízení uzavřít,“ vysvětlil nyní Hanousek.

Že se záměr, s nímž přišli opoziční Piráti, úplně nepovedl, přiznává jejich zastupitel Aleš Dohnal. „Nemyslím si, že by zaměstnankyně daly výpověď kvůli tomu, jak jsme to odhlasovali. Samozřejmě je ale škoda, že ta pojistka nevyšla,“ řekl Deníku Dohnal.

Místo jídelny má fungovat výdejna

Nový soukromý provozovatel nebude v budově vařit. Město počítá s tím, že z jídelny se stane výdejna. Kolik město dostane na nájemném a jaká bude cena jednoho oběda se uvidí až podle nabídek firem.

Milion korun, kterým město každý rok jídelnu dotovalo, chce radnice využít jinde v sociálních službách. Jako prioritu v této oblasti uvádí náměstek primátora Hanousek vybudování domu s odlehčovací službou v Honkově ulici a Harmonii III v Kuklenách.

„V rámci výběru nového nájemce byla stanovena maximální výše ceny oběda, která nebude přesahovat částku 80 korun za jídlo, na druhou stranu je město připravené přistoupit na nižší nájem, než je v místě obvyklé,“ uvedl Hanousek. Výdejna také nebude pouze pro seniory. V budoucnu by v objektu v Šafaříkově ulici mohla být i záložní jídelna pro školská zařízení v rekonstrukci.

Jídelnu chtějí politici zrušit už roky

Město jídelnu pro seniory ruší kvůli malému zájmu ze strany důchodců a její ztrátovosti. Ročně radnice dotovala provoz jídelny zhruba milionem korun. Od spuštění v roce 2005 počet strávníků klesl zhruba na třetinu, nyní tu denně vaří pro zhruba 90 seniorů.

O zrušení jídelny se snažila i Hanouskova předchůdkyně Anna Maclová. Její návrh v roce 2013 ale neprošel. Letos v březnu neprošel ani první návrh Hanouska. V květnu už ale zastupitelé se zrušením městské jídelny seniorů souhlasili.