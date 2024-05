Ubytovací zařízení pro studenty by mělo vzniknout na Dukelské třídě v centru Hradce Králové. Vyplývá to z územního rozhodnutí uveřejněného 10. května na úřední desce města.

Budova by zaplnila proluku, ve které zatím stojí zelinářství. Proluka v současnosti umožňuje vchod do vnitrobloku, kde je park Skleněnka s dětským hřištěm. Součástí nového domu proto bude veřejně přístupný průchod, respektive průjezd z Dukelské třídy právě do vnitrobloku.

