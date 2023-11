Digitální mapy většiny hradeckých hřbitovů s příchodem Dušiček spouští Technické služby Hradec Králové. Díky digitální podobě hřbitovů lidé jednoduše najdou informaci o svém hrobovém místě a platnosti nájemní smlouvy. Kvůli blížící se Památce zesnulých a očekávané vyšší návštěvnosti hřbitovů se také tradičně rozšíří otevírací doba městských pohřebišť.

Dušičkové období v Hradci Králové. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Ondřej Littera

Největší novinkou letošních Dušiček jsou digitální mapy většiny hradeckých hřbitovů. Z desítky pohřebišť s více než 20 tisíci hrobovými místy pod správou TSHK se v digitální podobě zpřístupňuje šest z nich. Digitalizace stála téměř půl milionu korun včetně DPH. Do budoucna k nim přibude zbývající hřbitov na Novém Hradci, vojenský hřbitov na Pouchově, evangelický hřbitov ve Svinarech a rozsáhlý lesní hřbitov.

Novou část mapového portálu lidé najdou na webových stránkách města Hradec Králové.

„Mapy městských hřbitovů umožní všem velmi snadno najít své hrobové místo, a zjistit, do kdy mají platnou nájemní smlouvu. Výhodou je také usnadnění hledání předků, kteří mohli být na hřbitově pochováni. Mapy zatím spustíme pouze pro šest hřbitovů, ve kterých bude chybět hlavně lesní hřbitov, který je kvůli překážejícím vzrostlým stromům daleko obtížnější na přesné zaměření. Všechny zbylé hřbitovy bychom chtěli do mapy přidat do konce příštího roku,“ vysvětluje v tiskové zprávě náměstek ředitele Technických služeb Hradec Králové Daniel Jeřábek.

Do třetice všeho dobrého? Kraj se znovu pokusí prodat zámek ve Skřivanech

I přes velké usnadnění je ale nutné počítat s tím, že elektronická podoba informací o zemřelých existuje až od roku 2001. Starší záznamy o pochovaných tedy nemusí být v mapách kompletní.

„Nový systém přinese velký užitek správcům i pozůstalým. Do budoucna bychom ho chtěli ale ještě rozšířit. Mapy by mohly například obsahovat i informace o významných náhrobcích a osobnostech, které jsou na hřbitově pochovány,“ uvádí k možnostem digitální podoby Pavel Vrbický, náměstek primátorky pro Technické služby Hradec Králové.

V období od 26. října do 3. listopadu budou moci pozůstalí navštívit své blízké pochované na hradeckých hřbitovech až do 20 hodin. „Na všech městských hřbitovech prodloužíme otevírací dobu o tři hodiny. Hřbitovy otevíráme obvykle od 8 do 17 hodin, ale na svátky kvůli velkému zájmu otevřeme až do 20 hodin,“ popisuje vedoucí střediska pohřebnictví Technických služeb Hradec Králové (TSHK) Naďa Štěrbová.

Více než stošedesátiletý most na Novém Hradci prochází omlazovací kúrou

Prodlouženou otevírací dobu bude mít také kancelář správy městských hřbitovů na kuklenském hřbitově. Namísto dvou dnů bude mít kancelář od pondělí 30. října otevřeno každý pracovní den. Podrobná otevírací doba bude uvedena na webových stránkách TSHK.

Na sváteční dny se připravují i pracovníci střediska pohřebnictví. „Chceme, aby v těchto dnech mohli hřbitovy navštívit a vzpomenout na své blízké i lidi s pohybovými omezeními, proto budou na hřbitovech Kukleny, Pouchov a lesní hřbitov k dispozici pracovníci technických služeb jako případný doprovod,“ zmiňuje Vrbický.

Správa hřbitovů v této době také počítá s častějšími odvozy popelnic a kontejnerů a úklidem jednotlivých hřbitovů. „Na hřbitovech Kukleny, Pouchov a lesní hřbitov přistavíme mobilní toalety. Stejně jako v minulých letech požádáme městskou policii o větší počet kontrol z důvodu prevence krádeží a ochranou lidí před odcizením osobních věcí,“ dodává Štěrbová.

Provozní řády městských pohřebišť a užitečné informace včetně ceníků najdou lidé na webových stránkách technických služeb.

S využitím tiskové zprávy