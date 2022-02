„To, co covid napáchal v psychice lidí a mezilidských vztazích, je minimálně stejně nepříjemné jako to, co napáchal po stránce zdravotní,“ uvedl 37letý milovník filmů z Kramolny na Náchodsku.

S ním souhlasí i hejtman kraje Martin Červíček. Podle něj jsme zavaleni mnoha rozdílnými názory odborníků a často se měnícími postoji i rozhodnutími politiků.

Hejtman Martin ČervíčekZdroj: ČTK„Přičteme-li k tomu anonymitu internetového prostředí, sociálních sítí a mnohdy automatické přejímání názorů bez hledání souvislostí v kontextu se strachem, jejž mnohá vyjádření namísto zklidnění posilují, nelze se současné polarizaci společnosti divit,“ dodal politik.

„Společnost může spojit jen dobrá vůle a tolerance,“ zdůraznil František Kinský, majitel Nového zámku. „A také dobře komunikované informace od vlády a médií. Problém epidemie je třeba vnímat jako problém globální. Odpovědným přístupem každý z nás chrání například rizikové skupiny,“ dodal 74letý starosta Kostelce nad Orlicí.

Červíček s ním souhlasí. „Úkolem těch, kteří rozhodují, není strašit a podporovat paniku, ale důvěryhodným chováním přesvědčovat veřejnost o tom, že překážky dokážeme překonat a snaha každého z nás má smysl i svůj podíl na výsledku.“

Hejtman Červíček vyzval zdravotníky působící mimo zdravotnická zařízení k výpomoci v nemocnicích v regionu:

Hejtman vyzval zdravotníky mimo zdravotnická zařízení k pomoci v nemocnicích

Na vlastní kůži prožívá zdravotní potíže způsobené covidem například prezident soutěže Muž roku David Novotný. On nemoc za pouhou „chřipečku“ určitě nepovažuje.

Pořadatel kulturních akcí David NovotnýZdroj: archiv D. Novotného„Únava, teplota, kašel, rýma, bolest v krku se střídají jako na houpačce. Probudíte se, říkáte si, že už to bude dobré, a za chvíli přijde zase bolest hlavy nebo něco dalšího,“ popsal svůj průběh nemoci jednačtyřicetiletý podnikatel z Náchoda. Zažil prý i halucinace či špatné sny.

„Znám řadu lidí v mladém věku, kteří zemřeli na covid a přitom byli sportovci. Je to jak ruská ruleta. Ti, co pořvávají po náměstích, by měli jít raději pomáhat do nemocnic a sociálních zařízení,“ poznamenal Novotný.

Ředitelka Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně Jana Benešová se těší, až všechna opatření spjatá s covidem skončí. Negativními zprávami je už přehlcená.

„Nově vítám, že přestanou platit omezující podmínky pro vstup k nám, protože nám to otevře dveře. Chceme v březnu uspořádat měsíc čtenářů, takže doufáme, že za měsíc už bude všechno dobré,“ řekla.

Momentálně se v jičínské knihovně potýkají s karanténami u zaměstnanců. „Sice u nás testy zatím nic neodhalily, ale naše knihovnice jsou také matky, takže musí zůstat doma s dětmi v karanténě,“ konstatovala Benešová.

Jičínská knihovna i v době covidu rozšiřuje své služby:

Pobočka jičínské knihovny na Novém Městě rozšíří služby

Stejné starosti má i Jiří Hlavatý, majitel největší české textilky Juta ze Dvora Králové nad Labem. „Situace s covidem na nás doléhá, vypadávají nám zaměstnanci, kteří chodí do karantény,“ přiznal jeden z největších zaměstnavatelů v kraji.

Ale ani on už nemá plnou hlavu jen covidu a problémů kolem něj. „Trápí nás současné neuvěřitelně prudké zvyšování cen, které vyskočily v některých případech až na šestinásobek,“ povzdechl si Hlavatý.