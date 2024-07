Téměř dvě hodiny ve frontě na občerstvení. Za tři tousty s trhaným masem a jedny hranolky vytasit 850 korun. Na závěr pak téměř tři hodiny čekání na odjezd z parkoviště. Na tyto momenty si ale při vzpomínání na sobotní koncert Eda Sheerana už nejspíše nikdo nevzpomene.

Jsou totiž přebité úžasnou atmosférou, hlasitou hudbou a tančícími davy šťastných lidí. Například při písničce Bad Habits, kdy všichni diváci vstali, skákali a tleskali do rytmu. Chvilkami, kdy paní, co seděla vedla vás otírala do kapesníčku slzy při písničce, kterou Ed nazpíval pro svou nemocnou manželku. Všechny tyto okamžiky totiž utvořily nezapomenutelnou vzpomínku a atmosféru.

Ale pěkně popořádku. Že vyrazíme na koncert Eda Sheerana v rámci jeho Mathematics Tour v Hradci Králové jsme se s mamkou a sestrou rozhodly už před několika měsíci, kdy jsme si koupily lístky. Pár týdnů před koncertem jsme si ještě zarezervovaly parkování, abychom měly co nejhladší příjezd na místo. Časová okna pro parkování byla rozdělena po dvou hodinách a my jsme si vybraly to od 16 do 18 hodin. Z Dolních Ředic na Pardubicku jsme vyjely ve čtyři hodiny odpoledne, abychom měly časovou rezervu. Navigace ukazovala, že cesta by měla trvat kolem třiceti minut. Už při příjezdu do Hradce jsme ale věděly, že to bude trvat mnohem déle. Nakonec nám cesta zabrala asi hodinu a půl a na parkoviště přímo na letišti jsme dorazily kolem půl šesté.

Před odchodem z auta jsme si zkontrolovaly, co máme v batozích, protože pro vstup byla poměrně přísná omezení. Seznam věcí, které návštěvníci nesměli mít s sebou, byl docela dlouhý – od potravin a pití až po deštníky a skládací židle. Drogy, alkohol a zbraně nevyjímaje. Vstup do areálu vypadal zpočátku docela děsivě kvůli stovkám lidí ve frontách, ale ty se naštěstí hýbaly rychle. Tady na nás čekala kontrola batohů a vstupenek. Menší zádrhel nastal pouze při kontrole mého batohu, kdy mě pracovník zastavil s větou: „Slečno, ten deodorant s sebou mít nesmíte, budete mi ho tady muset nechat.“

Zjevně jsem nebyla jediná, kdo si této podmínky v seznamu nevšiml, protože vedle každého zaměstnance bezpečnosti ležely na zemi hromádky antiperspirantů. Ačkoli jsem ten zákaz úplně nechápala, nechala jsem deodorant bez problémů na místě.

Po kontrole vstupenek, kdy každý kupující musel ukázat občanku, jsme vešly do areálu. Toto pravidlo bylo stanoveno z toho důvodu, aby se zabránilo zakázanému přeprodeji nebo okrádání lidí. Následně jsme si šly vyzvednout náramky, na které jsme si předem online nahrály peníze. V areálu totiž nebylo možné platit hotově ani kartou, pouze těmito náramky. Na tzv. NFCtron Top-up Points, kde se náramky vyzvedávaly, byly velké fronty.

Když jsme měly zařízené všechny organizační věci, předskokanka Ewa Farna už zpívala na jevišti. Zašly jsme si ještě koupit vodu a prošly jsme si celý areál, který byl obrovský. Dopředu jsme se trochu obávaly toho velkého množství lidí, které na koncert mělo dorazit. 50 tisíc návštěvníků na jednom místě pro nás bylo trochu nepředstavitelné. Byly jsme velmi mile překvapeny, že situace vůbec nebyla tak hrozná, jak jsme čekaly. Naopak, všude bylo dost místa na sezení, nikdo se s nikým nemačkal a ani fronty na toalety nebyly dlouhé.

Jediné, co bylo trochu otravné, bylo opravdu dlouhé čekání na občerstvení. Stánků na výběr byly desítky. My se nerozhodovaly podle toho, na co jsme měly chuť, ale podle toho, kde byla nejkratší fronta. I tak jsme v ní čekáním nakonec strávily hodinu a třičtvrtě.

V pozadí nám už ale zpíval Calum Scott a na obrovské obrazovky bylo vidět i z naší fronty, takže čekání docela uteklo. Také jsme se střídaly v tom, kdo čekal, a tak jsme se v průběhu jeho vystoupení několikrát vystřídaly a díky tomu jsme ho každá viděla i zblízka.

„Na takovém koncertu jsme poprvé v životě, tak si prostě dáme, co chceme,“ dohodly jsme se dopředu. I přes toto nastavení mysli nás ceny občerstvení lehce překvapily. Za tři tousty s trhaným masem a jedny hranolky jsme zaplatily 850 korun. Jako dezert jsme zkusily dvoje churros s čokoládou každé za 170 korun.

Na naše místa na tribuně číslo 7 jsme nakonec dorazily chvilku před plánovaným začátkem koncertu. Přesně v osm hodin se spustil odpočet koncertu - 10:00, 9:59, 9:58…. V tu chvíli byla už všechna místa kolem nás obsazena a všichni jsme netrpělivě s nadšením čekali, až to začne.

Koncert začal písničkou Castle on the Hill, která okamžitě roztleskala a rozezpívala celé publikum. Tím Ed nastolil úžasnou atmosféru, která vydržela po celý večer. Jeho vystoupení začalo za světla a končilo až za tmy, což dodalo celé akci své kouzlo. Hudební stránka byla skvělá a vizuální efekty, ohňostroje a plameny, dodávaly koncertu ještě další rozměr. Postupně jsme si poslechli písničky různých žánrů a rychlostí, z jeho alb, jejichž názvy jsou inspirované matematickými operacemi.

Ed si s diváky v průběhu koncertu povídal a u některých písniček se podělil i o to, jak vznikly. „Každý z nás v životě ztratil někoho blízkého. Tuhle písničku jsem napsal pro svého kamaráda, který zemřel,“ svěřil se zpěvák před tím, než zazpíval písničku Eyes Closed.

U písně Tenerife Sea, kterou napsal pro svou manželku, nás poprosil: „Celý večer vás prosím o to, abyste se mnou zpívali, ale teď vás požádám o ticho. Tahle písnička si to zaslouží.“

Reakce diváků na všechno, co udělal, byly skvělé. Všichni jsme neustále zpívali, tancovali, tleskali, křičeli a skákali. U pomalých písniček jsme se dojímali a svítili telefony, zatímco u těch rychlejších tancovali jako o život. Mně osobně se nejvíce líbilo, když Ed Sheeran na pódium pozval Caluma Scotta a společně zazpívali píseň You Are the Reason.

Koncert trval dvě a čtvrt hodiny a zpěvák nakonec ještě několik písniček přidával. Celá akce měla neuvěřitelnou energii a vše bylo skvěle zorganizované. Pódium uprostřed areálu bylo viditelné ze všech stran a neustále se otáčelo, takže jsme měli stále dobrý výhled.

Po skončení koncertu ještě asi patnáct minut čekaly, než odejdou největší davy, a pak jsme se vydaly k autu. Sotva jsme dorazily, začalo pršet. „To vypadá, jako by na nás počasí čekalo,“ smály jsme se. Nakonec se přehnal docela silný déšť, který trval asi dvacet minut.

Zdržení na odjezdu z parkoviště jsme očekávaly, ale situace byla horší, než jsme myslely. Společně s námi se pokoušely odjet tisíce aut a po 40 minutách čekání, kdy jsme se nepohnuly ani o metr, jsme to vzdaly. Šly jsme se projít kolem areálu. Chtěly jsme si zajít ještě pro něco k jídlu, ale dovnitř nás už nepustili.

Do auta jsme se vrátily asi po půl hodině, ale situace nebyla o moc jiná. V tu chvíli jsme se už sázely o to, jestli domů stihneme dorazit před druhou hodinou ranní. Nakonec jsme čekáním na výjezd strávily přes dvě a čtvrt hodiny a domů jsme dorazily chvilku před druhou hodinou. Skvělý zážitek z večera a dobrý pocit nám však ani tohle dlouhé čekání a pozdní příjezd domů nezkazily.